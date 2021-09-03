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中歐班列強勁增長 8個月破萬列

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司2日披露，今年以來，中歐班列開行保持強勁增長，截至8月底，累計開行10030列，發送集裝箱96.4萬標箱，同比分別增長32%、40%，往返綜合重箱率達97.9%，較去年提前2個月實現年度開行破萬列。

國鐵集團稱，中歐班列自2020年5月起連續16個月單月開行千列以上，自2021年5月起連續4個月單月開行超1300列，保障了國際產業鏈供應鏈穩定暢通。　　

國鐵集團貨運部負責人表示，今年以來，國鐵集團針對中歐班列運輸需求旺盛，不斷完善國內外協調機制，全力承接海運、空運轉移貨源，提高口岸通過能力。具體而言，一是深化國際鐵路合作。用好七國鐵路中歐班列運輸聯合工作組、鐵路專家工作組等國際協調機制，定期視頻會商，及時研究解決跨境運輸問題，全力保障中歐班列安全穩定開行。　

二是加強口岸通道管理。實施阿拉山口、霍爾果斯、二連、滿洲里等口岸站擴能改造項目，有效提升中歐班列進出境通道能力。　　

三是提升班列開行品質。落實中歐班列運輸協調委員會機制，強化安全質量卡控和客戶服務，提升班列集約化運營水平。　　

四是支援國際抗疫合作。將國際合作防疫物資運輸納入中歐班列重點保障範圍，優先承運、優先裝車、優先掛運，做到快裝快運、應運盡運，疫情發生以來已累計向歐洲國家運送防疫物資1280萬件、9.9萬噸，為國際抗疫合作作出積極貢獻。

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