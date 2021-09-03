首屆粵港澳大灣區購物節 北京開幕

首屆「粵港澳大灣區購物節」於昨天（2日）在北京開幕。大灣區內包括美食、美妝、數碼、家電、個護、家居、服裝等100餘個產業帶、29.8萬個知名品牌、1300多萬件商品將在購物節亮相。

新華社報導，商務部電子商務司相關負責人表示，粵港澳大灣區是大陸開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，通過舉辦首屆「大灣區購物節」，可以充分展示粵港澳大灣區特色民族品牌和創新活力品牌精品，有利於促進灣區融合，拉動消費升級。

活動組委會相關負責人表示，本次購物節選擇在9月2日開幕，以「就愛大灣區」為主題，寓意粵港澳大灣區「9+2」城市群緊緊抱在一起。活動組委會發布了由92件優質商品組成的「大灣區中國好物夢之隊」商品清單，其中包括30多種來自港澳的美食、保健以及時尚潮品，和眾多珠三角內地九市的老字號、新產品。

開幕式現場同步發布了9月21日在深圳舉辦的「灣區升明月」大灣區中秋電影音樂晚會相關信息。據電影音樂晚會總導演介紹，9月21日在深圳舉辦的「灣區升明月」電影音樂晚會將和首屆「粵港澳大灣區購物節」聯動，緊扣灣區意象與團圓概念，邀請內地、香港、澳門、台灣電影人和音樂人共同唱響大灣區之歌。

首屆「粵港澳大灣區購物節」由商務部、廣東省人民政府、香港中聯辦、澳門中聯辦指導，紫荊文化集團、廣東省商務廳、香港中聯辦宣文部、澳門中聯辦宣文部、電影頻道節目中心、中央廣播電視總台總經理室主辦，阿里巴巴集團、鳳凰衛視、1905電影網、南方都市報承辦。