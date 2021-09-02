疫情防控問題整改不力 陸雲南16名官員遭約談

大陸雲南瑞麗市一年內出現4次本土疫情，最近一次疫情爆發在7月4日。雲南德宏州紀委州監委31日在瑞麗市召開疫情防控監督檢查反饋情況整改約談會，對瑞麗疫情防控監督檢查反饋問題整改不力單位的16名官員進行集體約談。

雲南媒體「開屏新聞」報導，會上並通報了10起疫情防控監督檢查反饋情況整改不力典型問題。

此外，時隔數月，雲南瑞麗市再換市委書記。據「德宏團結報」微信公眾號消息指出，2日，瑞麗市召開領導幹部大會，州委組織部部長高梅主持會議，並宣布省委、州委關於瑞麗市委主要官員職務調整的決定：毛曉任中共瑞麗市委委員、常委、書記兼任中國（雲南）自由貿易試驗區德宏片區黨工委書記，翟玉龍不再擔任中共瑞麗市委書記、常委、委員、中國（雲南）自由貿易試驗區德宏片區黨工委書記職務。

據了解，瑞麗市已經一年內4次出現局部本土疫情，且三度封城。最近一次疫情發生於7月4日。