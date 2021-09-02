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歐洲議會報告 國台辦：貼靠外部勢力謀「獨」注定失敗
歐洲議會外委會近日通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，大陸國台辦發言人朱鳳蓮2日表示，歐洲議會有關委員會及議員理應恪守「一個中國」原則，糾正有關錯誤言行。「民進黨當局，任何拉攏、貼靠外部勢力謀「獨」的圖謀，都注定失敗」。
朱鳳蓮表示，大陸有關部門對此已表明嚴正立場。「一個中國」原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。歐洲議會有關委員會及議員理應恪守一個中國原則，糾正有關錯誤言行。
朱鳳蓮指出，「正告民進黨當局，任何拉攏、貼靠外部勢力謀「獨」的圖謀，都注定失敗」。
歐洲議會外交委員會通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案，建議將歐洲經貿辦事處，正名為歐盟駐台灣辦事處，議案獲在席的70名議員中60人投票贊成，另有4人反對及6票棄權。報告又指台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴，主張台灣應以觀察員身分，參與國際機構如世衞等會議、機制與活動。
中國大陸駐歐盟使團發布聲明，批評歐洲議會外交委員會不顧中方勸阻，推出有關報告，提升「歐台關係」，相關內容遠遠超出歐盟及成員國對台開展非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，損害中歐互信與合作，中方對此表示強烈反對。
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