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歐盟擬在公共採購合約中排除大陸 陸回希望避免歧視

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
歐盟可能將在公共採購合約中排除中國。大陸商務部2日表示，希望歐方能避免歧視性做法。（圖／取自澎湃新聞）
歐盟可能將在公共採購合約中排除中國。大陸商務部2日表示，希望歐方能避免歧視性做法。（圖／取自澎湃新聞）

歐盟可能將在公共採購合約中排除中國大陸，大陸商務部新聞發言人束珏婷2日表示，希望歐方能秉持公平開放的市場原則，避免歧視性做法。

束珏婷是大陸商務部新任發言人，2日的新聞發布會也是她新身分的首秀。

大陸企業未來可能會被歐盟排除在公共採購合約之外。歐洲議會國際貿易委員會將討論有關「國際採購工具」的法規草案，該草案一旦生效，大陸公司就會在歐盟國家的公路、橋梁等公共採購合約中失去競爭資格。而據估計，歐盟每年的公共採購市場規模約有2兆歐元。

德國之聲報導，不公平競爭是長久存在於歐盟和中國之間的貿易問題。雖然歐盟在很大程度上，允許中國的企業自由進入歐盟市場，可以不受限制地在歐盟競標合約，但歐盟的企業要進入中國市場卻面臨很大的限制，被排除在中國公共合約的招標之外。

歐盟 德國

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