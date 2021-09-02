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晶片短缺衝擊 外媒：特斯拉上海廠上月停工4天
彭博援引知情人士報導，由於全球半導體供應短缺，特斯拉上海工廠在8月停產約四天。消息稱，電子控制器供應短缺，導致特斯拉的Y型運動型多用途車跨界車的生產延誤。目前大陸工廠生產線已恢復正常。
對此，特斯拉尚未回應評論。而全球最大的汽車製造商豐田汽車在上月表示，由於長達數月的晶片短缺，它將把9月的全球產量較之前的計劃削減40%，而全球其他汽車製造商也在削減產量。
騰訊網報導，特斯拉CEO馬斯克曾針對電腦晶片和其他零部件供應問題示警稱，「供應基本上是影響產量的決定性因素。公司很難預料這種情況會持續多久，因為這是公司無法控制的。」
今年7月，特斯拉在大陸和海外市場共交付約3.3萬輛電動汽，預計8月會有一定幅度成長。
乘聯會數據顯示，特斯拉7月銷量達3萬2,968輛，年增199%，月增385%；特斯拉7月的大陸產汽車境內交付8,621輛，相比6月的2萬8,138輛，下降 69%。
特斯拉在第2季財報中表示，由於美國本地市場需求強勁，同時出於全球平均成本優化的考慮，特斯拉已經完成將上海超級工廠作為其主要汽車出口中心的轉型，這也是特斯拉目前在大陸交付量下降的主要原因之一。
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