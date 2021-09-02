順應監管政策？字節跳動：擬賣旗下證券業務

北京字節跳動擬出售旗下證券業務，整體估值約人民幣5至10億元（約新台幣21.5億元至43億元）。對此，字節跳動回應，確實有出售證券的計劃。有分析稱，字節此次出售證券業務是順應大陸監管，主動收縮金融業務。

大陸商業資訊媒體《晚點 LatePost》報導，字節跳動上半年就開始規劃出售該項目，已先後與中金公司、中信、復星國際、牛股王、東方財富等溝通。其中兩家公司遞交投資意向書。

據悉，字節跳動內部決定，未來不會再從事證券業務。字節跳動的證券業務由平台產品與港美股業務兩部分組成。平台產品主要是2017年上線的海豚股票，這是一款股市行情軟體，主要盈利模式為付費的股票投資課程，與股票諮詢推薦等增值服務。

其中，股票諮詢推薦服務由字節跳動在2018年收購的北京金美林投資顧問有限公司提供，該公司具有證券投資與諮詢執業資格，也在此次出售範圍。

「內部一直沒有太多決心和預算投入到這款產品中」，一位接近字節跳動的人士說。海豚股票上線4年，目前日活躍用戶數為13.39萬。

港美股業務主要則由字節跳動於2019年底在香港註冊成立的松鼠證券，以及2021年初籌備成立的恆星證券承擔，但後者尚未上線。

字節跳動金融業務布局主要由其財經業務部門承擔，該部門擁有獨立的研發、產品、運營、戰略人員，業務範圍包括保險、股票、支付、證券、理財等。

字節跳動表示，金融業務未來會聚焦在服務內部用戶，如用戶在直播間、抖音小店中購物時可選擇「抖音支付」。大陸兩個主導性的第三方行動支付平台，即螞蟻集團的支付寶和騰訊控股的微信支付，也可在抖音使用。

分析稱，大陸當局持續對金融科技築起新的監管高牆，防堵大量數據流向海外及打壓大型企業的壟斷行為，使得電商巨頭阿里巴巴、網路叫車平台滴滴打車等陷入困境。如今字節跳動選擇出售旗下證券業務，顯然是趨吉避凶，順應大陸政策的決定。