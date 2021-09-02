A股連31日成交逾人民幣兆元 投資人數量近1.9億

大陸證監會副主席閻慶民2日在「上市公司2020年報業績說明會」上表示，截至今年6月底，A股投資人數量已達1.89億。此外，A股成交總額已連續31個交易日超過人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元）。

據快科技報導，截至9月1日，A股成交總額已連續31個交易日超過人民幣兆元。目前A股總市值將近人民幣90兆元，9月1日成交額達人民幣1.71兆元。

有分析認為，目前陸股流動性仍較充裕，9月出現系統性風險可能性較低，但市場向上動力不足，仍需注意風險，風格輪動的結構性行情機率較大。