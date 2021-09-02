快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

A股連31日成交逾人民幣兆元 投資人數量近1.9億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
截至今年6月底，A股投資人數量已達1.89億。照片／中新網
截至今年6月底，A股投資人數量已達1.89億。照片／中新網

大陸證監會副主席閻慶民2日在「上市公司2020年報業績說明會」上表示，截至今年6月底，A股投資人數量已達1.89億。此外，A股成交總額已連續31個交易日超過人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元）。

據快科技報導，截至9月1日，A股成交總額已連續31個交易日超過人民幣兆元。目前A股總市值將近人民幣90兆元，9月1日成交額達人民幣1.71兆元。

有分析認為，目前陸股流動性仍較充裕，9月出現系統性風險可能性較低，但市場向上動力不足，仍需注意風險，風格輪動的結構性行情機率較大。

延伸閱讀

金門宣布9月1日起 解除公務員「禁台令」、餐飲取消隔板

汽車鏈業績秀 回響大

非洲豬瘟防疫「非常時期」廚餘養豬9月1日起重罰

北市中小學9月1日開學 警增114處交通疏導崗位

相關新聞

A股連31日成交逾人民幣兆元 投資人數量近1.9億

大陸證監會副主席閻慶民2日在「上市公司2020年報業績說明會」上表示，截至今年6月底，A股投資人數量已達1.89億。此外...

H&M遭指虛假宣傳 在上海被罰近112萬元

上海市場監督管理局日前對瑞典服飾品牌H&M子公司開罰，指其利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，沒收違法所得...

中國持續整頓科技巨頭 滴滴、京東組建工會

在中國電子商務巨頭京東於8月30日召開第一屆工會會員代表大會後，路透社報導，中國叫車巨頭滴滴出行也傳出將成立工會。在工會組織較為罕見的中國，這對當地科技產業而言，是一個開創性的舉措。

大陸官方約談11家網約車業者 要求清退不合規車輛

大陸交通運輸部會同中共中央網信辦等「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議」成員單位，連袂約談滴滴出行等11家網約車平台公司...

外媒：螞蟻集團擬與陸國企成立徵信公司 有望重啟IPO

據路透報導，數家有大陸政府背景的企業將首次在螞蟻集團一項重要資產中持有大量股份，作為螞蟻集團去年11月IPO被叫停後展開...

國際期貨論壇 注重深層對接

「2021中國（鄭州）國際期貨論壇」1日在「雲」端開幕，旨在探討期貨市場發展的新趨勢、新特點。中國證監會副主席方星海致詞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。