A股連31日成交逾人民幣兆元 投資人數量近1.9億
大陸證監會副主席閻慶民2日在「上市公司2020年報業績說明會」上表示，截至今年6月底，A股投資人數量已達1.89億。此外，A股成交總額已連續31個交易日超過人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元）。
據快科技報導，截至9月1日，A股成交總額已連續31個交易日超過人民幣兆元。目前A股總市值將近人民幣90兆元，9月1日成交額達人民幣1.71兆元。
有分析認為，目前陸股流動性仍較充裕，9月出現系統性風險可能性較低，但市場向上動力不足，仍需注意風險，風格輪動的結構性行情機率較大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言