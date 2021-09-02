快訊

台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

民進黨不演了！派系治國恐怖平衡 解散越喊越壯大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

H&M遭指虛假宣傳 在上海被罰近112萬元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
上海再度對H&M開罰人民幣26萬元。美聯社
上海再度對H&M開罰人民幣26萬元。美聯社

上海市場監督管理局日前對瑞典服飾品牌H&M子公司開罰，指其利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，沒收違法所得逾人民幣3萬元，罰款人民幣26萬元（約新台幣111.8萬元），並下令改正。

北京日報報導，行政處罰決定書中顯示，去年12月29日上海市黃浦區市場監督管理局接到六位自然人對H&M旗下海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司提出的六件舉報，內容都表示HM涉嫌利用廣告進行虛假宣傳。

該公司曾為吸引消費者，在產品上使用虛假或引人誤解的「中國限定款」廣告宣傳用語。但經調查，產品設計上無為大陸市場量身定做的方面，尺碼與其他普通服飾沒有區別，銷售區域也不限於中國大陸。

隨後，H&M修改上述廣告用語。H&M表示，今年初，H&M為大陸市場開發一款產品，使用「中國限定」熱詞。初期，產品的確是為大陸市場開發。由於銷售不錯，總部向亞洲市場配置，但大陸線上頁面並未更新，忘記去掉「中國限定」。被舉報為虛假宣傳後，公司已第一時間整改並更新產品頁面，未來也會注意加強內部監督審核。

H&M早前因發表拒用新疆棉聲明遭大陸民眾抵制，今年第2季財報顯示，大陸市場銷售額年減28%，損失達達7,500萬美元。未被大陸民眾抵制前，大陸一度是H&M的第三大市場，僅次於美國和德國。

H&M

延伸閱讀

大陸首家港澳子弟學校 開學第一課：「我的家在中國」

陸媒曝光2名加拿大人刺探大陸軍事秘密細節

大陸學者：共同富裕不是要削弱市場經濟

歐洲議會建議駐台機構正名台灣 大陸：強烈反對

相關新聞

A股連31日成交逾人民幣兆元 投資人數量近1.9億

大陸證監會副主席閻慶民2日在「上市公司2020年報業績說明會」上表示，截至今年6月底，A股投資人數量已達1.89億。此外...

H&M遭指虛假宣傳 在上海被罰近112萬元

上海市場監督管理局日前對瑞典服飾品牌H&M子公司開罰，指其利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，沒收違法所得...

中國持續整頓科技巨頭 滴滴、京東組建工會

在中國電子商務巨頭京東於8月30日召開第一屆工會會員代表大會後，路透社報導，中國叫車巨頭滴滴出行也傳出將成立工會。在工會組織較為罕見的中國，這對當地科技產業而言，是一個開創性的舉措。

大陸官方約談11家網約車業者 要求清退不合規車輛

大陸交通運輸部會同中共中央網信辦等「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議」成員單位，連袂約談滴滴出行等11家網約車平台公司...

外媒：螞蟻集團擬與陸國企成立徵信公司 有望重啟IPO

據路透報導，數家有大陸政府背景的企業將首次在螞蟻集團一項重要資產中持有大量股份，作為螞蟻集團去年11月IPO被叫停後展開...

國際期貨論壇 注重深層對接

「2021中國（鄭州）國際期貨論壇」1日在「雲」端開幕，旨在探討期貨市場發展的新趨勢、新特點。中國證監會副主席方星海致詞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。