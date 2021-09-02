H&M遭指虛假宣傳 在上海被罰近112萬元

上海市場監督管理局日前對瑞典服飾品牌H&M子公司開罰，指其利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，沒收違法所得逾人民幣3萬元，罰款人民幣26萬元（約新台幣111.8萬元），並下令改正。

北京日報報導，行政處罰決定書中顯示，去年12月29日上海市黃浦區市場監督管理局接到六位自然人對H&M旗下海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司提出的六件舉報，內容都表示HM涉嫌利用廣告進行虛假宣傳。

該公司曾為吸引消費者，在產品上使用虛假或引人誤解的「中國限定款」廣告宣傳用語。但經調查，產品設計上無為大陸市場量身定做的方面，尺碼與其他普通服飾沒有區別，銷售區域也不限於中國大陸。

隨後，H&M修改上述廣告用語。H&M表示，今年初，H&M為大陸市場開發一款產品，使用「中國限定」熱詞。初期，產品的確是為大陸市場開發。由於銷售不錯，總部向亞洲市場配置，但大陸線上頁面並未更新，忘記去掉「中國限定」。被舉報為虛假宣傳後，公司已第一時間整改並更新產品頁面，未來也會注意加強內部監督審核。

H&M早前因發表拒用新疆棉聲明遭大陸民眾抵制，今年第2季財報顯示，大陸市場銷售額年減28%，損失達達7,500萬美元。未被大陸民眾抵制前，大陸一度是H&M的第三大市場，僅次於美國和德國。