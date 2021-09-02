中國持續整頓科技巨頭 滴滴、京東組建工會

在中國電子商務巨頭京東於8月30日召開第一屆工會會員代表大會後，路透社報導，中國叫車巨頭滴滴出行也傳出將成立工會。在工會組織較為罕見的中國，這對當地科技產業而言，是一個開創性的舉措。

中國監管機構近來對國內幾間最大的科技公司采取了嚴厲措施，除了啟動一系列反壟斷調查並祭出高額罰款外，還批評它們剝削工人及侵犯消費者權益的政策。

為了呼應中國國家主席習近平最近提出的「共同富裕」倡議，政府也鼓勵大企業分享財富，以緩解中國國內貧富不均的現象。

路透社報導，兩位消息人士說，滴滴成立工會的計劃上個月在一個內部論壇上宣布，最初它將由北京總部的員工管理，並由政府支持的中華全國總工會指導。滴滴過去長期被中國媒體批評司機不公平的薪資待遇，而滴滴也在4月時成立了一個「司機生態發展委員會」，進一步推動司機收入穩定、透明。

北京市總工會下屬的《工人日報》則報導，京東於上個月30日召開第一屆京東集團工會會員代表大會，標志著京東集團工會的正式成立。會議上有90名工會會員代表投票選出了京東集團第一屆工會委員會委員和經費審查委員會委員。

京東有一些地方單位在過去幾年建立了小型工會，而這一個新的集團工會將進行統籌規劃。

中國政府整頓科技公司工作文化

路透社報導稱，滴滴和京東應是迄今為止建立全公司工會的中國企業中最大的科技公司之一，具有相當的指標性。彭博社則報導，有知情人士表示，美團也在研究成立內部勞工權益組織的可行性。阿裡巴巴集團員工也在其公司論壇上呼籲成立工會。

對此，阿裡巴巴並無向彭博社做回復。美團則是在電子郵件中表示，美團專注於傾聽並幫助外賣騎手。

阿裡巴巴旗下的餓了麼以及美團皆是中國最大的食品外賣平台之一。他們對外賣員的待遇受到中國各界批評，因為這些外賣員大多沒有基本的社會和醫療保險。

中國政府近來推動了多項針對大型科技公司的工作文化的整頓。今年7月，中華全國總工會和其他七個中國政府高層部門首次發布了關於保障臨時工權利的指導意見，並建議工會可以在幫助臨時工與企業談判方面發揮作用。

此外，中國最高法院8月時也指「996」的加班做法為非法行為。996即每周六天從上午9點工作到晚上9點，是許多中國科技公司普遍采用的政策。

路透社報導，在中國，所有工會都必須在中華全國總工會注冊，而且主要局限於制造業和運輸業等產業。然而中華全國總工會在為工人爭取更好條件上的記錄經常受到批評。

總部設在香港的《中國勞工通訊》的研究員Aidan Chau向路透社表示，中國工會大多關注在如何緩解員工的不滿以及如何促進工作安全等事項——他們很少為工人權益直接去挑戰公司。

（綜合報導）

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