大陸官方約談11家網約車業者 要求清退不合規車輛

大陸交通運輸部會同中共中央網信辦等「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議」成員單位，連袂約談滴滴出行等11家網約車平台公司，要求各家業者清退既有的不合規車輛和駕駛員，且不得利用資本惡性競爭。未徵得用戶同意，也不得向第三方提供用戶個人訊息。

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，大陸交通運輸部會同中共中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等單位，於9月1日上午對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平台公司進行聯合約談。

約談指出，近期，部分平台公司通過多種營銷手段惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。

為此，前述監管機關對各平台公司提出五點具體要求：

一、堅守依法合規經營底線。各平台公司要嚴格落實「平台持證經營，車輛持證載客，司機持證上崗」。立即停止招募不合規車輛和駕駛員，加快清退既有的不合規車輛和駕駛員。

二、維護公平競爭市場秩序。各平台公司不得利用資本惡性競爭、無序擴張，不得排除和限制競爭，不得擾亂正常市場秩序。

三、保障司乘人員合法權益。各平台公司要科學制定平台派單規則，保障駕駛員獲得合理勞動報酬和休息時間；要規範定價行為，降低抽成比例，主動向社會公布計價規則、抽成比例等，切實保障司乘人員合法權益。

四、落實安全穩定主體責任。各平台公司要對可能引發不穩定風險的經營行為全面排查和整改。要暢通駕駛員表達訴求渠道，避免矛盾激化和事態蔓延。同時強化駕駛員背景核查和安全教育，切實保障乘客出行安全。

五、保障用戶信息和數據安全。各平台公司要嚴格落實用戶信息和數據安全相關法律法規要求，未徵得用戶同意，不得向第三方提供用戶個人信息。各平台公司在用戶數據收集、傳輸、存儲、處理等環節，要依法建立相關數據安全管理制度，採取必要的安全技術和管理措施。

報導稱，約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。同時提出到今年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。