快訊

2022泰晤士世界大學排名 台灣40校上榜、台大跌出百大

紅帶 詐騙猖獗 只是借「人頭」？律師：恐因此吃上官司

大陸官方約談11家網約車業者 要求清退不合規車輛

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸官方持續整頓網約車市場，於9月1日約談11家業者。路透
大陸官方持續整頓網約車市場，於9月1日約談11家業者。路透

大陸交通運輸部會同中共中央網信辦等「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議」成員單位，連袂約談滴滴出行等11家網約車平台公司，要求各家業者清退既有的不合規車輛和駕駛員，且不得利用資本惡性競爭。未徵得用戶同意，也不得向第三方提供用戶個人訊息。

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，大陸交通運輸部會同中共中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等單位，於9月1日上午對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平台公司進行聯合約談。

約談指出，近期，部分平台公司通過多種營銷手段惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。

為此，前述監管機關對各平台公司提出五點具體要求：

一、堅守依法合規經營底線。各平台公司要嚴格落實「平台持證經營，車輛持證載客，司機持證上崗」。立即停止招募不合規車輛和駕駛員，加快清退既有的不合規車輛和駕駛員。

二、維護公平競爭市場秩序。各平台公司不得利用資本惡性競爭、無序擴張，不得排除和限制競爭，不得擾亂正常市場秩序。

三、保障司乘人員合法權益。各平台公司要科學制定平台派單規則，保障駕駛員獲得合理勞動報酬和休息時間；要規範定價行為，降低抽成比例，主動向社會公布計價規則、抽成比例等，切實保障司乘人員合法權益。

四、落實安全穩定主體責任。各平台公司要對可能引發不穩定風險的經營行為全面排查和整改。要暢通駕駛員表達訴求渠道，避免矛盾激化和事態蔓延。同時強化駕駛員背景核查和安全教育，切實保障乘客出行安全。

五、保障用戶信息和數據安全。各平台公司要嚴格落實用戶信息和數據安全相關法律法規要求，未徵得用戶同意，不得向第三方提供用戶個人信息。各平台公司在用戶數據收集、傳輸、存儲、處理等環節，要依法建立相關數據安全管理制度，採取必要的安全技術和管理措施。

報導稱，約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。同時提出到今年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。

滴滴出行

延伸閱讀

建立碳交易制度 會計師：台灣已沒有蹉跎觀望的時間

大陸學者：共同富裕不是要削弱市場經濟

55歲美魔女溫碧霞曬少女感美照　驚見昔台灣球壇「漂亮寶貝」

台青建築師融入陝西文化創業

相關新聞

大陸官方約談11家網約車業者 要求清退不合規車輛

大陸交通運輸部會同中共中央網信辦等「交通運輸新業態協同監管部際聯席會議」成員單位，連袂約談滴滴出行等11家網約車平台公司...

外媒：螞蟻集團擬與陸國企成立徵信公司 有望重啟IPO

據路透報導，數家有大陸政府背景的企業將首次在螞蟻集團一項重要資產中持有大量股份，作為螞蟻集團去年11月IPO被叫停後展開...

國際期貨論壇 注重深層對接

「2021中國（鄭州）國際期貨論壇」1日在「雲」端開幕，旨在探討期貨市場發展的新趨勢、新特點。中國證監會副主席方星海致詞...

小米汽車註冊 資金100億人民幣

小米公司在官方微博發布消息，宣布小米汽車正式完成工商註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金100億元（人民幣，下同），...

河南支持台企 發表農林32條措施

河南省台辦、省農業農村廳、省鄉村振興局等十八個部門，前天聯合發布「關於支持台灣同胞台資企業在河南農業林業領域發展的實施意...

新能源二手車 成交量大增

中國大陸二手車在線拍賣平台天天拍車大數據研究院方面1日發布的「8月二手車在線拍賣數據報告」顯示，8月二手車成交量同比實現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。