陸地方政府Q2 保持經濟復甦勢頭

評級機構穆迪發布最新一期大陸地方政府財經數據概覽認為，地方政府在今年第2季保持經濟全面復甦勢頭，不過速度不一，更發達、出口導向的地方引領經濟強勁增長。

報告指出，上半年大陸GDP增長12.7%，主要歸因於去年同期低基期效應，當時大陸經濟領域大部分行業因新冠疫情首次爆發的影響而關停。上半年大陸經濟增長主要由湖北及出口大省浙江、江蘇和廣東帶動，由於全球主要經濟體回暖，後三個省分受益於大陸強勁的出口表現。

報告稱，預計未來幾季大陸GDP年增速將放緩，部分原因是基期效應減退，但仍將保持健康增長。

受稅收收入增加推動，大陸財政收入增速超過支出增速。上半年大陸地方政府一般公共預算收入年增20.6%，較2019年同期增長11.1%。報告指出，隨著房價上漲，地方政府的土地出讓金收入也迅速提高。但地方政府預算赤字依然較大，將需要透過財政轉移支付和增加債務來彌補。

報告還指出，地方國企利潤增速超過經濟增速，進而推低槓桿。地方國企利潤較2019年同期增長33.1%，這主要是受到石油與天然氣、化工和大宗商品加工行業高價格因素的支持。

報告預計，到年底前強勁的收入和利潤增長勢頭將持續，且地方國企槓桿降幅將超過央企，由於按今年3月發布的政策指引，大陸地方政府將更密切監測地方國企債務和槓桿水準。