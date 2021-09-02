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大陸智能金融10強 沿海省市占8個

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國金融四十人論壇（CF40）重點課題項目「CF40中國智能金融發展報告2020」1日在廣州發布。該報告首次發布了「中國智能金融發展指數」，指出中國大陸智能金融十強地區東部沿海省分占八個，北京位列大陸第一。

中新社報導，「中國智能金融發展指數」由大陸國家統計局原副局長許憲春領銜編製。許憲春表示，該指數從智能金融發展深度、發展績效、生態環境、服務與評價四個方面出發，形成四個一級指標、十個二級指標和二十二個三級指標，最終匯總為智能金融發展總指數。

報告指出地區間智能金融發展水平差異較大，少數省市拉高大陸平均水平；智能金融十強省市東部地區占八個，北京位列大陸第一，上海、江蘇、天津等沿海省市緊隨其後。

報告稱，地區智能金融發展水平與地區經濟發展水平整體呈現正相關，經濟發展水平越好的地區擁有智能金融發展需要的產業基礎、科技水平和人才儲備，以及較高的消費者金融素養和新興金融服務模式接受度。

在行業方面，報告指出，從智能金融發展深度來看，證券業好於其他兩個金融行業；從智能金融發展績效來看，保險業成果比較顯著；從智能金融服務與評價來看，保險行業的融合度、認可度和滿意度較好。

鑒於中國大陸智能金融發展不平衡，報告建議：中部和東北省分面臨經濟結構優化等問題，應進一步深化金融供給側改革；西南和西北智能金融發展基礎薄弱，應在數位基礎設施建設上加大投入，憑藉政策優惠吸引相關企業和人才。

北京

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