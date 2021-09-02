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台青建築師融入陝西文化創業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「我理想中的建築設計作品，不能僅是網紅打卡的標籤而為人所知，它應該是有文化底蘊的，並且能將其傳遞給更多人。」來自台灣的建築師黃潔如直言自己設計之思。

中新社報導，家住台灣桃園市的黃潔如2019年開啟了陝西創業之路，如今，她既是設計公司的經營者，同時也是一位陝西媳婦。「當時嫁到西安內心並沒有太多的忐忑。從我家到桃園機場很近，坐早班飛機中午就能在西安的家中吃飯。」黃潔如說，距離對兩岸婚姻早已不是問題，生活的入鄉隨俗才是愛情的「保鮮劑」。

「像我們這樣規模的設計公司與日俱增，但在西北地區就相對少一些，因此我對未來的發展充滿期待。」黃潔如說，她在大陸做過一個項目是一家300間客房的酒店，如果換做在台灣，年輕人想接到如此規模的項目幾乎不可能，但在大陸這是一個很正常的現象。

作為一名在陝西創業的台灣建築師，黃潔如並未遭遇水土不服，關於其中的奧秘，她說：「來大陸之前，我在台灣便設立了一家建築師事務所，目前仍在運營，這便於我將台灣設計行業的一些新理念同步到西安來，並應用於項目當中。同時，這也是促進兩岸的交流的一種方式。」

「其實我很多朋友都有意向要來大陸發展，但他們似乎也不知道從何處著手。因此我經常對他們講，不要只是看和聽，應該自己來大陸走走，之後便會瞭解這邊的機會到底在哪。」黃潔如說。

在西安生活的日子，忙碌工作之餘，黃潔如也會靜下心來感受當地文化，做有關西安城市規劃的項目時，要用歷史文化、風土民情等元素切入。

建築 桃園機場

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