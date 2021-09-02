聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州調控二手房 公布交易參考價

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
繼深圳、成都、上海等地發布二手房成交參考價後，廣州也公布二手房參考價。圖為福州一處樓盤。（中新社）
繼深圳、成都、上海等地發布二手房成交參考價後，廣州也公布二手房參考價。圖為福州一處樓盤。（中新社）

廣州市住房和城鄉建設局31日晚發布「關於建立二手住房交易參考價格發布機制的通知」，並公布首批熱點區域96個住宅小區二手住房交易參考價。通知明確，房地產經紀機構、房地產網絡信息發布平台等應對掛牌房源開展對照自查，不得發布價格虛高的二手住房房源。

中新社報導，中國城市房地產研究院院長謝逸楓指出，廣州的二手房市場比較火熱，特別是學區房和地段較好的房，部分二手房業主與中介聯合起來惡意哄抬房價。廣州推出二手房交易參考價，可以打擊房價虛高、投資過熱等現象。

此前，深圳、成都、上海等地相繼發布二手房成交參考價。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，廣州屬於一線城市中房價上漲動力略強的城市，一手房管控後，二手房出現炒作，推出二手房交易參考價，是近期各大城市房地產穩定的重要政策。

網易房產數據中心的監控數據顯示，7月廣州新房網簽成交7560套，同比下降16.55%，環比也下降11.6%。二手房方面，廣州市房地產中介協會統計數據顯示，7月廣州二手房網簽8912宗，雖同比去年仍然下降34.28%，但環比卻回升14.34%。

廣州市住房和城鄉建設局表示，建立二手住房成交參考價格發布機制，有利提升廣州市二手住房市場信息透明度，規範交易秩序、穩定市場預期。

謝逸楓認為，此次推出的政策要形成一定的影響力，需滿足兩個條件：一是二手房交易參考價落實到具體的樓盤，並與成交價掛鈎；二是政府對二手房交易形成有力的監管，同時銀行積極配合。

今年年初，廣州部分小區業主「抱團炒樓，抬高房價」。嚴躍進指出，希望通過二手房的交易來賺差價的做法並不可行，後續政策將繼續收緊。尤其是隨著此類二手房參考價的發布，銀行信貸也會進行參照。據此，廣州二手房的量價都會有下跌的可能，一些私下亂漲價的操作後續也會繼續被管控。

值得注意的是，8月30日，廣州市住房和城鄉建設局通報，今年以來已查處3家房企和20家中介機構。在謝逸楓看來，廣州樓市已進入新一輪的調控，由一手房調控轉入二手房調控為主，未來調控可能會加強，二手房貸款也會有所收緊。

二手房 房地產

延伸閱讀

白雲以色列創展中心 落戶廣州

廣東將招聘香港中醫師 在廣州深圳工作

廣州單親爸爸病危...11歲兒子住醫院照顧父親 餵飯洗澡倒尿重擔全包

廣州多個試衣間等私密場所監視器被入侵 受害者難察遭偷窺

相關新聞

新能源二手車 成交量大增

中國大陸二手車在線拍賣平台天天拍車大數據研究院方面1日發布的「8月二手車在線拍賣數據報告」顯示，8月二手車成交量同比實現...

廣州調控二手房 公布交易參考價

廣州市住房和城鄉建設局31日晚發布「關於建立二手住房交易參考價格發布機制的通知」，並公布首批熱點區域96個住宅小區二手住...

小米造車 十年投資2,700億

小米公司昨（1）日在官方微博宣布，小米汽車正式完成工商註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金人民幣100億元（約新台幣...

字節跳動降薪17% 員工傻眼

「加班」是大陸科技業為人詬病的「文化」之一，如今不少企業開始取消「大小周」（類似台灣的隔周休二日）的加班制度。8月31日...

國際期貨論壇 注重深層對接

「2021中國（鄭州）國際期貨論壇」1日在「雲」端開幕，旨在探討期貨市場發展的新趨勢、新特點。中國證監會副主席方星海致詞...

小米汽車註冊 資金100億人民幣

小米公司在官方微博發布消息，宣布小米汽車正式完成工商註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金100億元（人民幣，下同），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。