廣州調控二手房 公布交易參考價

廣州市住房和城鄉建設局31日晚發布「關於建立二手住房交易參考價格發布機制的通知」，並公布首批熱點區域96個住宅小區二手住房交易參考價。通知明確，房地產經紀機構、房地產網絡信息發布平台等應對掛牌房源開展對照自查，不得發布價格虛高的二手住房房源。

中新社報導，中國城市房地產研究院院長謝逸楓指出，廣州的二手房市場比較火熱，特別是學區房和地段較好的房，部分二手房業主與中介聯合起來惡意哄抬房價。廣州推出二手房交易參考價，可以打擊房價虛高、投資過熱等現象。

此前，深圳、成都、上海等地相繼發布二手房成交參考價。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，廣州屬於一線城市中房價上漲動力略強的城市，一手房管控後，二手房出現炒作，推出二手房交易參考價，是近期各大城市房地產穩定的重要政策。

網易房產數據中心的監控數據顯示，7月廣州新房網簽成交7560套，同比下降16.55%，環比也下降11.6%。二手房方面，廣州市房地產中介協會統計數據顯示，7月廣州二手房網簽8912宗，雖同比去年仍然下降34.28%，但環比卻回升14.34%。

廣州市住房和城鄉建設局表示，建立二手住房成交參考價格發布機制，有利提升廣州市二手住房市場信息透明度，規範交易秩序、穩定市場預期。

謝逸楓認為，此次推出的政策要形成一定的影響力，需滿足兩個條件：一是二手房交易參考價落實到具體的樓盤，並與成交價掛鈎；二是政府對二手房交易形成有力的監管，同時銀行積極配合。

今年年初，廣州部分小區業主「抱團炒樓，抬高房價」。嚴躍進指出，希望通過二手房的交易來賺差價的做法並不可行，後續政策將繼續收緊。尤其是隨著此類二手房參考價的發布，銀行信貸也會進行參照。據此，廣州二手房的量價都會有下跌的可能，一些私下亂漲價的操作後續也會繼續被管控。

值得注意的是，8月30日，廣州市住房和城鄉建設局通報，今年以來已查處3家房企和20家中介機構。在謝逸楓看來，廣州樓市已進入新一輪的調控，由一手房調控轉入二手房調控為主，未來調控可能會加強，二手房貸款也會有所收緊。