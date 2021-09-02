國際期貨論壇 注重深層對接

「2021中國（鄭州）國際期貨論壇」1日在「雲」端開幕，旨在探討期貨市場發展的新趨勢、新特點。中國證監會副主席方星海致詞時稱，期貨市場應當繼續擴大對外開放，更加注重制度規則與國際市場的深層次對接。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，今年論壇的主論壇和分論壇均在線上舉行。境內外專家在線上圍繞後疫情時代中國大陸乃至世界經濟發展前景、國內外期貨及衍生品行業創新發展趨勢、期貨衍生品市場服務實體經濟等議題進行了交流和探討。

方星海表示，經30多年探索發展，大陸已經上市94個期貨、期權產品，覆蓋農產品、有色金屬、鋼鐵、能源、化工、金融等國民經濟主要領域。

方星海建議，期貨市場應當繼續擴大對外開放，更加注重制度規則與國際市場的深層次對接，深入推進期貨市場制度型開放，同時強化與境外監管機構的跨境監管與執法合作，擴大開放中提高大陸大宗商品市場定價影響力。

鄭商所理事長熊軍表示，今年上半年，鄭商所在FIA（美國期貨業協會）發布的全球主要期貨及衍生品交易所總成交量排名中居第7位，國際影響力日益增強。