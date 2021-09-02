新能源二手車 成交量大增

中國大陸二手車在線拍賣平台天天拍車大數據研究院方面1日發布的「8月二手車在線拍賣數據報告」顯示，8月二手車成交量同比實現了較快上升，成交量同比上升43%；新能源二手車成交量同比增長119%。

中新社報導，近幾年，在新能源汽車利好政策推動下，新能源汽車保有量大幅提升，此外，2021年以來受新冠疫情反彈、晶片短缺等多重因素持續影響，新車產能受限，一定程度上促進新能源二手車銷量。

中國汽車工業協會數據顯示，今年1-7月新能源汽車累計銷售147.8萬輛，超過去年全年，同比增197.1%。

以往每年8月是汽車消費淡季，二手車在線拍賣模式打破區域限制，減少線下直接接觸，實現大陸全國範圍內便捷高效的高價賣車。

天天拍車報告數據顯示，該平台上，在8月主要分類車型成交占比中，SUV成交占比環比增長1%。緊湊型車、中型車成交占比均有小幅下滑，小型車、中大型車、MPV車型成交占比環比持平。