河南支持台企 發表農林32條措施

河南省台辦、省農業農村廳、省鄉村振興局等十八個部門，前天聯合發布「關於支持台灣同胞台資企業在河南農業林業領域發展的實施意見」（農林32條實施意見），持續推動豫台農業林業領域交流合作，支持台胞、台資企業參與河南鄉村振興戰略和農業林業高品質發展，進一步促進豫台經濟社會深度融合。

32條具體措施著眼開放發展和惠台便民相結合，在緊貼河南開放型經濟發展戰略布局的基礎上，充分釋放惠台紅利，堅定台企台胞投資發展信心。

32條實施意見具體措施重如下：（一）鼓勵台胞和台資企業參與河南鄉村振興戰略。包括：鼓勵台胞和台資企業在河南發展鄉村特色農業、現代農產品加工業、鄉村休閒旅遊、觀光農業、精緻農業、體驗農業、特色小鎮等鄉村產業；鼓勵台胞和台資企業依託河南脫貧地區生態資源稟賦優勢，參與生態保護修復和生態旅遊、木本油料等特色經濟林、特色種養業等林草生態產業；鼓勵台資企業入駐鄉村產業示範基地，放寬入駐項目條件；台胞在河南從事農漁業生產，可與河南居民同等條件申請接受創業培訓等。

（二）為台胞和台資企業在河南農業林業領域發展提供發展平台。包括：鼓勵有條件的省轄市申報新設台灣農民創業園，推動新設一批台灣農民創業載體，為台灣農民和青年在河南就業創業，創造更好的發展環境；鼓勵和支持河南從事休閒觀光農業的台資農林企業，申報創建國家A級旅遊景區等。

（三）為台胞和台資企業在河南農業林業領域發展提供要素保障。包括：台胞和台資企業通過流轉取得的農村土地經營權，受法律保護，在土地經營權流轉合同到期後同等條件下，可優先繼續租賃；在河南從事水利領域設備生產的台資企業，可將符合條件的產品和技術申報納入「河南省水利新技術（產品）推廣名錄」，並通過「推廣名錄」提高科研技術成果轉化水準等。

（四）為台胞和台資企業在河南農業林業領域發展提供優惠補貼。包括：符合條件的台灣胞和台資企業，可依法依規申請相關涉農補助資金支持；台胞和台資企業在河南依法投資畜牧水產養殖業、苗種場等，同等享受農業林業支持政策和優惠措施等。

（五）為台胞和台資企業在河南農業林業領域發展提供金融服務。包括：台胞和台資企業在河南從事農業領域生產經營的，按照有關規定，可申請農業保險保費補貼，同等享受農業信貸擔保和創業擔保貸款貼息支持；鼓勵河南優質台資農林企業做大做強，支持符合條件的企業上市；支持台資農林企業在鄭州商品交易所開展農產品期貨交易等。

（六）為台胞和台資企業在河南農業林業領域發展做好其他配套服務。包括：台資企業可按規定與河南農墾企業開展合作，促進資源資產整合、產業優化升級；支持台胞、台資企業與河南供銷合作社系統農產品經營企業、協會合作，推介、銷售優質農產品等。