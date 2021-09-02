小米汽車註冊 資金100億人民幣

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導

小米公司在官方微博發布消息，宣布小米汽車正式完成工商註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金100億元（人民幣，下同），由小米集團董事長雷軍親自出任法人代表。

小米表示，宣布造車至今五個月，小米汽車團隊進行了大量用戶調研和產業鏈考察，已搭建起近300人的團隊，並持續邀請有志於電動智能汽車事業的英才加入。

據中國產業經濟信息網，今年3月底小米集團曾公告，董事會正式批准智能電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務。

小米在公告中表示，智能電動汽車業務項目首期投資為人民幣100億，預計未來十年投資額100億美元。雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官（CEO）。

目前，外界最好奇的是小米總部和工廠將選址何地。有消息稱，小米汽車總部和首座工廠基本確定落戶北京，但未獲小米正式回應。

據大陸媒體報導，北京、上海、武漢、合肥、西安等地都在爭取小米造車。雷軍也在最近這四個多月也頻繁走訪長安、廣汽、上汽通用五菱、長城、上汽、東風、博世、寧德時代等廠商。

在8月25日小米2021年第2季財報溝通會上，小米集團總裁王翔表示，公司在汽車業務上主要側重三件事，首先是招聘人才，將搭建一流的團隊；其次是正在評估項目的落地城市；第三是正著手定義第一款電動車產品。

此外，小米曾於8月25日宣布，將斥資近人民幣5億元，收購自動駕駛技術公司Deep Motion（深動科技）。收購完成後，該公司將會成為小米集團的全資子公司，這也讓外對小米造車有了更多的期待。

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