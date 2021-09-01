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負債累累 恒大8高管簽軍令狀確保房地產建設交付

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
資金鏈危急的中國恒大集團1日舉行「保交樓」軍令狀簽署大會。（圖／取自澎湃新聞）
資金鏈危急的中國恒大集團1日舉行「保交樓」軍令狀簽署大會。（圖／取自澎湃新聞）

債務累累的大陸房企巨頭中國恒大集團1日舉行「保交樓」軍令狀簽署大會，8名副總裁率八大保交樓專項工作組等簽署「保交樓」軍令狀，中國恒大稱，要最大力度確保工程建設，保質保量完成房地產交付。

路透報導，中國恒大指出，在恒大集團董事局主席許家印的帶領下，集團上下全體員工誓以最大決心、最大力度確保工程建設，保質保量完成房地產交付。

恒大8月31日發布業績，財報顯示，上半年淨利較去年同期大升1.2倍，主要受出售包括恒騰網絡在內的附屬公司股權收益帶動，但交房面積減少及減價促銷拖低銷售均價，毛利率由去年同期的25%幾近削半至12.9%，而集團也存在借款違約及正常業務過程以外的訴訟風險。

中國恒大在財報中承認，一些與房地產開發相關的應付款項逾期未付，導致公司部分項目停工，公司正與供應商及建築承包商洽談，透過延期支付或以物業抵扣欠款，爭取項目復工。中國恒大將盡最大努力持續營運，爭取按時交房。

中國人民銀行（大陸央行）、大陸銀保監會相關部門8月中旬約談恒大高管，要求其必須努力保持經營穩定、積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。

恒大 房地產 債務

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