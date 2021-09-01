中共如何定義高收入？官媒指：年收50萬人民幣以上家庭

中共總書記習近平在8月17日的「中央財經委員會第十次會議」上強調「共同富裕」，而如何「合理調節」高收入與過高收入，沒有明確的定義。據大陸官媒人民日報旗下的「中國經濟周刊」報導，年收入50萬人民幣的，可以認定為高收入家庭。

據中國經濟周刊報導，早在鄧小平時期就提過「共同致富將來總有一天要成為中心課題」，不過報導也引述北京師範大學社會學院教授傅昌波的說法，指出共同富裕，是對中國式現代化社會模樣的描述。「需要強調的是，共同富裕不是同步富裕，也不是劫富濟貧，更不是平均主義，是制度保障下的共同富裕。」

報導指出，2020年10月召開的十九屆五中全會是一個分水嶺。這次會議對「共同富裕」作出了重大部署，提出了2035年「全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展」的遠景目標。

該報導並指，據經濟學家任澤平研究，2017年到2019年，中等收入群體（中間60%）收入平均增速6.3%，大幅低於低收入群體的9.3%、高收入群體的7.9%和大陸全國的7.1%。

至於各界關注須被調節的「高收入」群體，高收入的標準為何？2019年，大陸國家統計局局長寧吉喆曾表示，中國大陸擁有全球規模最大、最具成長性的中等收入群體。中等收入群體的標準是，以大陸典型的三口之家的年收入在10萬元至50萬元之間。

報導指出，言外之意，年收入50萬元（約新台幣200萬元）以上，可以認定為高收入家庭。

不過，也有不同看法，中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所所長楊宜勇認為，高收入是相對的，一般說來超過當地平均收入3倍的人就算是高收入。

除了「高收入」這一概念，中央財經委員會第十次會議還提及「過高收入」一詞，提出「合理調節過高收入」。截至目前，學界及官方尚未對「過高收入」標準有界定。

不過一些機構的概念可供參考。例如，招商銀行聯合貝恩公司發布的「2021中國私人財富報告」顯示，2020年，中國大陸可投資資產在1000萬元人民幣（約新台幣4000萬元）以上的高淨值人群數量達262萬人；預計到2021年底，高淨值人群數量將接近300萬，而這部分人掌握的可投資資產總規模接近84兆元人民幣（約新台幣336兆元）。

胡潤研究院發布的「2021世貿港珠澳口岸城—胡潤全球富豪榜」顯示，中國擁有10億美元的企業家達到1058位，成為世界上第一個擁有1000位已知10億美元（約新台幣300億元）企業家的國家。

而如何調節高收入與過高收入？大陸人社部勞動工資研究所前所長蘇海南指出，調節高收入群體，首先就是稅收。「對高收入者，個人所得稅一定是應徵盡徵」，此外，財產所得稅、資本利得稅，與房地產稅、遺產稅、贈與稅等都應該有優化調整。