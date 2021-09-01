人行委員：陸第四季宏觀經濟將重返常規狀態

人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦1日表示，中國大陸第4季的宏觀經濟有望重返接近常規的狀態，且隨著經濟逐步常態化，貨幣政策也應會逐步趨於正常。

據港媒香港電台報導，劉世錦出席中國國際期貨論壇時指出，宏觀政策不能急轉彎，但仍需要轉彎。中長期宏觀槓桿率要逐步穩住，且應降低，須要糾正把大陸經濟增長主要寄託於寬鬆宏觀政策，而忽略結構性潛能傾向。

劉世錦又說，大宗商品價格上升屬短期現象，經濟恢復常態後，上中下游領域產能普遍過剩的格局仍將維持。中長期而言，大宗商品供求關係基本面並無大改變，工業生產者出廠價格指數(PPI)上升屬短期性，居民消費價格指數(CPI)的傳導亦有限。

劉世錦並表示，這次通貨膨脹有全球範圍流動性超級泛濫背景因素，油價、糧價等供給剛性強產品價格升幅較大，晶片短缺仍會持續一段時間；仍須觀察有關因素會不會讓上游加價向下游價格傳遞能力加強，以及是否會讓通貨膨脹持續較長時間。