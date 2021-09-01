小米汽車正式註冊 資金額人民幣120億元

小米公司發言人在官方微博發布消息，宣布小米汽車正式完成工商註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金人民幣100億元，由小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍親自出任法人代表。

消息還稱，宣布造車至今的五個月，小米汽車團隊進行了大量用戶調研和產業鏈考察，在緊鑼密鼓推進產品定義的同時，從2萬多份簡歷中精挑細選，已搭建起近300人的團隊，並持續誠邀有志於電動智能汽車事業的英才加入。

據中國產業經濟信息網，多年來盛傳小米造車的消息，今年3月底最終確定。小米集團當時曾公告，董事會正式批准智能電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務。

小米在公告中表示，智能電動汽車業務項目首期投資為人民幣100億元，預計未來10年投資額100億美元。雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

目前，外界最好奇的是小米總部和工廠將選址何地。先前有消息稱，小米汽車總部和首座工廠基本確定落戶北京，但未獲得小米正式回應。據大陸媒體報導，北京、上海、武漢、合肥、西安等地都在爭取小米造車項目。雷軍也在最近這四個多月也頻繁走訪長安、廣汽、上汽通用五菱、長城、上汽、東風、博世、寧德時代等廠商。

在8月25日小米2021年第2季財報溝通會上，小米集團總裁王翔表示，目前公司在汽車業務上主要側重三件事，首先是招聘人才，將搭建一流的團隊；其次是正在大量評估項目的落地城市；第三是正著手定義第一款電動車產品。

此外，小米曾於8月25日宣布，將斥資近人民幣5億元，收購自動駕駛技術公司Deep Motion（深動科技）。收購完成後，該公司將會成為小米集團的全資子公司，這也讓外對小米造車有了更多的期待。