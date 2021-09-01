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大陸大型教育集團倒閉 1.3萬家長等不到退費

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸教育界人士表示，現在很多機構確實處於資不抵債的狀況，退場是無奈的選擇。圖為巨人教育創辦人羅沫鳴。（取自網易新聞）
大陸教育界人士表示，現在很多機構確實處於資不抵債的狀況，退場是無奈的選擇。圖為巨人教育創辦人羅沫鳴。（取自網易新聞）

據《上游新聞》報導，在中國大陸擁有27年歷史的「巨人教育」8月中就傳出拖欠教師工資且轉型方向未定，已有1.3萬家長排隊等退費，但巨人教育透露資金鏈已經斷裂，更在31日宣布無法提供學員全額退費。

9月1日是大陸「教育雙減」政策實施的第一個學期。有大陸教培界「黃埔軍校」之稱的巨人教育則在8月31日宣布經營困難，並表示無法提供學員全額退費，將安排學員轉課至其他教學機構。

此前，巨人教育傳出在7月就開始拖欠千餘名教師工資，內部信則提到「轉型方向未定」。大陸《上游新聞》8月30日報導，巨人教育透露，資金鏈已經斷裂，已有1.3萬人登記退費，走訪其位於白紙坊校區，發現大門緊閉。

門上公告稱，「為積極回應黨和國家的《進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》要求，貫徹落實北京市教委「雙減」工作的部署安排，巨人學校從8月11日起全面停止所有暑假班授課」。公告提到將提供三種途經供家長退費，30和31日都有家長陸續到巨人教育諮詢相關事宜。

8月31日，巨人教育在其公眾號發消息稱，由於經營困難，秋季將無法繼續向學員提供教學服務，集團也已無法完成全部學員退費，將提供學員辦理轉課的選擇，包括安排學員至與巨人教育達成友好協商的高思教育、核桃程式設計或童程童美等教育機構繼續上課、個性化一對一解決方案或委託第三方轉課方案。

巨人教育於1994年開辦，從一所培訓機構發展成大型綜合教育集團機構，在北京就設有100多個教學區，在其他城市也設有分校，科目涉及英語、文體藝術、電腦等各個領域，多達100餘種。巨人教育2006年還曾獲選為中國十大教育集團、2007年曾獲最具品牌影響力教育機構。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，以「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」為政策方向，當中明列學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。

北京 公眾號 國務院

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