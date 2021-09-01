快訊

再等一下！首批BNT疫苗因班機延遲 預計明早七點半抵台

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

中國大陸網遊新規不斷 業者面臨監管不確定性將持續

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
圖為今年7月底在上海舉行的中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy2021）。新華社
圖為今年7月底在上海舉行的中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy2021）。新華社

《華爾街日報》發文稱，中國大陸的未成年遊戲玩家可能會感覺好日子到頭了。不過，對遊戲公司來說，情況還沒那麼糟糕，但監管不確定性將持續很長一段時間。

報導稱，中國大陸本周一公布了一項新規定，18歲以下未成年人玩網路遊戲的時間被限制為每周三小時，以及在公共假期期間。所有網路遊戲將被要求必須接入一個由政府運行的「防沈迷」系統，用戶需以真實姓名註冊。

外界對中國大陸監管收緊早有預期，特別是在8月初官媒發表措辭嚴厲的文章，稱此類游戲為「精神鴉片」之後。後來的相關措辭有所緩和。但是實際政策仍比預期的要嚴厲。現在未成年遊戲玩家多數時間都被禁止玩網路遊戲，即便是可以玩網路遊戲的日子，時間也僅限固定的一個小時。

華爾街日報指出，中國大陸遊戲公司的股票對這一消息的反應相對較好。全球最大的遊戲公司騰訊周二在香港上漲0.9%，而網易公司則下跌2.3%，這可能是市場對新規定沒有更加嚴厲感到寬慰。未成年的遊戲玩家在兩家公司的收入只佔很小的比例。

騰訊表示，16歲以下遊戲玩家佔其上季度中國遊戲總收入的2.6%。摩根士丹利估計，18歲以下的遊戲玩家只佔騰訊遊戲收入的6%，在網易遊戲收入中的佔比更只有低個位數。

這是因為近年來，中國大陸官方和遊戲公司早前已對未成年遊戲玩家進行了限制。一些膽子大的未成年人可能已經找到辦法來規避限制，比如借用成年人的帳戶。但這些公司現在可能會花更多時間和精力進行監督。

新規對外國遊戲公司的影響幾乎可忽略不計。在中國，幾乎所有收入居前的網路遊戲都是由中國大陸的企業開發的。一些外國遊戲供應商，如任天堂公司，甚至可能受益，因為未成年玩家有可能轉向以往的遊戲方式，例如在遊戲機上玩單機遊戲。

據報導，目前主要問題仍然是所有這些監管行動將在何時何處結束。特別是對遊戲行業來說，仍可能推出更多的監管措施，儘管該行業是中國少見的文化出口領域。根據行業研究公司Gamma Data的數據，去年中國大陸開發遊戲的海外收入達到150億美元。

未成年 網路遊戲

延伸閱讀

陸反日升溫！福原愛一舉動完勝趙薇　她點出關鍵

進口陸製鋁箔 課反傾銷稅

大陸住房 建成全球最大保障體系

大陸「航海王」 上半年獲利增31倍

相關新聞

陸部分國有銀行接指導月底增加放貸 包括房地產貸款

在大陸7月新增信貸創下去年10月以來新低後，兩名消息人士近日透露，部分國有大型商業銀行近日接獲中國人民銀行（大陸央行）指...

中國大陸疫情低風險地區省份 可恢復跨省旅行團

早前因Delta病毒肆虐，中國大陸多個省市宣布暫停國內跨省旅遊。不過，中國大陸文旅部近日發布最新通知，沒有中、高風險地區的省份，...

小米汽車正式註冊 資金額人民幣120億元

小米公司發言人在官方微博發布消息，宣布小米汽車正式完成工商註冊，公司名為小米汽車有限公司，註冊資金人民幣100億元，由小...

大陸大型教育集團倒閉 1.3萬家長等不到退費

據《上游新聞》報導，在中國大陸擁有27年歷史的「巨人教育」8月中就傳出拖欠教師工資且轉型方向未定，已有1.3萬家長排隊等...

財新8月大陸製造業PMI降至49.2 生產、需求雙萎縮

財新1日公布8月財新大陸製造業採購經理人指數（PMI）下降1.1個百分點至49.2，不僅是去年5月以來首次落入收縮區間，...

中國大陸網遊新規不斷 業者面臨監管不確定性將持續

《華爾街日報》發文稱，中國大陸的未成年遊戲玩家可能會感覺好日子到頭了。不過，對遊戲公司來說，情況還沒那麼糟糕，但監管不確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。