中國大陸網遊新規不斷 業者面臨監管不確定性將持續

《華爾街日報》發文稱，中國大陸的未成年遊戲玩家可能會感覺好日子到頭了。不過，對遊戲公司來說，情況還沒那麼糟糕，但監管不確定性將持續很長一段時間。

報導稱，中國大陸本周一公布了一項新規定，18歲以下未成年人玩網路遊戲的時間被限制為每周三小時，以及在公共假期期間。所有網路遊戲將被要求必須接入一個由政府運行的「防沈迷」系統，用戶需以真實姓名註冊。

外界對中國大陸監管收緊早有預期，特別是在8月初官媒發表措辭嚴厲的文章，稱此類游戲為「精神鴉片」之後。後來的相關措辭有所緩和。但是實際政策仍比預期的要嚴厲。現在未成年遊戲玩家多數時間都被禁止玩網路遊戲，即便是可以玩網路遊戲的日子，時間也僅限固定的一個小時。

華爾街日報指出，中國大陸遊戲公司的股票對這一消息的反應相對較好。全球最大的遊戲公司騰訊周二在香港上漲0.9%，而網易公司則下跌2.3%，這可能是市場對新規定沒有更加嚴厲感到寬慰。未成年的遊戲玩家在兩家公司的收入只佔很小的比例。

騰訊表示，16歲以下遊戲玩家佔其上季度中國遊戲總收入的2.6%。摩根士丹利估計，18歲以下的遊戲玩家只佔騰訊遊戲收入的6%，在網易遊戲收入中的佔比更只有低個位數。

這是因為近年來，中國大陸官方和遊戲公司早前已對未成年遊戲玩家進行了限制。一些膽子大的未成年人可能已經找到辦法來規避限制，比如借用成年人的帳戶。但這些公司現在可能會花更多時間和精力進行監督。

新規對外國遊戲公司的影響幾乎可忽略不計。在中國，幾乎所有收入居前的網路遊戲都是由中國大陸的企業開發的。一些外國遊戲供應商，如任天堂公司，甚至可能受益，因為未成年玩家有可能轉向以往的遊戲方式，例如在遊戲機上玩單機遊戲。

據報導，目前主要問題仍然是所有這些監管行動將在何時何處結束。特別是對遊戲行業來說，仍可能推出更多的監管措施，儘管該行業是中國少見的文化出口領域。根據行業研究公司Gamma Data的數據，去年中國大陸開發遊戲的海外收入達到150億美元。