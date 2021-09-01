香港樓市 新盤戰未打先火

香港樓市持續升溫，一手私人住宅註冊金額更創歷史新高。30日，香港島一個新盤即將展開新一輪銷售，未開售已見火熱。

中通社報導，當日，四大仲介代理行為這個新盤開設的旗艦店在同一天開幕，推出各種優惠吸客造勢，包括送出郵輪豪華之旅、5星級酒店Staycation、智能家居裝置優惠等。新盤位於香港仔黃竹坑地鐵站上。由於土地供應短缺，近年港島推出的大型新盤稀少，此新盤也成為焦點。

香港雖然未完全走出新冠疫情，但是在香港利嘉閣地產的新盤旗艦店開幕現場，業界們對香港樓市充滿信心。利嘉閣地產總裁廖偉強指，樓市的剛性需求旺盛，市場對逾千萬港元單位的承接力更見強勁。

據香港土地註冊處及利嘉閣地產研究部資料，今年第二季逾千萬港元整體私宅成交比達27.2%，數字在當時已經創下歷史新高。

廖偉強表示，第三季至今尚未完結，逾千萬港元整體私宅成交佔比已攀升至29.4%，連續兩季打破1996年有紀錄以來的歷史新高，可見市場對此類單位需求若渴。

作為項目發展商之一，香港嘉里發展有限公司銷售及市場策劃副總裁盧子豪對樓市前景充滿信心。他分析當前樓市利好因素，包括疫情漸穩、經濟持續復甦等，所以樓價會持續走高。

此項目將於本周六正式開售，但已收到不少預訂單。最近公佈的官方樓市指數顯示，香港樓價已逼近歷史高位，不少分析都認為樓價很快創歷史新高。廖偉強認為，在沒有大陸客的購買力下，香港新盤市場依然火熱，樓價仍然向上，這反映樓宇供應不足，剛性需求較大。