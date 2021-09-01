白雲以色列創展中心 落戶廣州

由廣州市白雲區人民政府主辦的廣州智慧城市以色列白雲政企交流會8月31日在廣州舉行。本次交流活動現場布置有以色列企業展示，並通過設置逾40家中以企業對接環節，加快以色列先進技術和企業資源落地合作；當天達成多個項目合作意向簽約。

中新社報導，交流會上，白雲區政府代表和以色列駐廣州總領事館代表共同為白雲以色列創新展示中心揭牌。同時，多家以色列企業代表還在現場進行了推介展示，項目涉及玻璃新材料、可持續水處理、現代化農業技術、智能機器人研發等。

白雲區政府相關負責人表示，該項目位於白雲區鶴龍街，占地面積8000平方米，助力引進以色列智慧城市、科技研發、創新設計等高新技術企業，入駐創展中心的企業，將獲得租金補貼等一系列扶持政策。他說，創展中心作為白雲區首個國際科創轉化中心、開放共享的政企交流合作平台、項目孵化和創新技術轉化平台，將為以色列高新技術企業和中國企業搭建商業交流活動、創新應用落地和市場對接的平台載體，推動以色列優質創新資源和企業向廣州設計之都聚集，尋找項目合作夥伴和產業招商落地。

白雲區政府指出，根據規劃，創展中心將建設功能完備的五大功能區，融產業與生活服務於一體，營造濃厚的科創氛圍。其中，共享展示空間將打造以色列新材料和高科技產品展示中心，展示Gaucy智能玻璃、Stratasys3D打印、智慧城市等先進技術及產品，面積約500平方米。

科研成果轉化平台將引進以色列高新技術轉化中心，面積約500平方米；項目加速孵化空間將引進國家級主題孵化器，助力項目培育轉化和新興產業扶持，面積約2000平方米；產業綜合服務配套空間將打造國際現代化的高級人才生活和商業配套空間，面積約2000平方米。