首屆粵港澳大灣區購物節 明開幕

首屆「粵港澳大灣區購物節」將於9月2日至22日舉行，屆時，消費者可選購來自29.8萬個知名品牌的1300多萬件商品，還可在相關電商平台「大灣區購物節」專區享受多項優惠，足不出戶盡享灣區購物喜悅。

中新社報導，粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，匯聚了眾多優秀中國企業、民族品牌。為展現大灣區親情相通、融合發展、開拓創新的精神風貌，在中秋和國慶雙節即將來臨之際，組委會精心籌備，隆重推出首屆「粵港澳大灣區購物節」。

其間，大灣區內包括美食、美妝、數碼、家電、個護、家居、服裝等100多個產業帶將驚喜亮相，品類豐富、數量眾多的港澳地區產品是其中一大亮點。

據主辦方介紹，9月2日15時，首屆「粵港澳大灣區購物節」將舉行線上開幕式。知名主持人、演員、主播、企業家將帶領消費者沉浸式感受灣區發展、灣區文化、灣區生活、灣區製造，並持續推介特色好物，奉上精彩紛呈的大灣區購物指南。

此次購物節由商務部、廣東省人民政府、香港中聯辦、澳門中聯辦指導，紫荊文化集團、廣東省商務廳、香港中聯辦宣文部、澳門中聯辦宣文部、電影頻道節目中心、中央廣播電視總台總經理室主辦，由阿里巴巴集團、鳳凰衛視、1905電影網、南方都市報承辦。