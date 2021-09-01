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廣西自貿試驗區 入駐企業3.9萬家

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區商務廳廳長楊春庭表示，中國（廣西）自由貿易試驗區設立以來，建設引領中國—東盟開放合作的自由貿易園區、國際陸海新通道重要節點和樞紐，截至今年7月底，累計入駐企業3.9萬家，是兩年前的10倍。

中新社報導，廣西壯族自治區政府新聞辦公室日前在南寧召開新聞發佈會，楊春庭在會上介紹，廣西自貿試驗區自2019年8月30日正式掛牌兩年來，廣西聚焦面向東盟、服務陸海新通道、沿邊開放三大特色，加快構建面向東盟的跨境產業鏈供應鏈價值鏈，探索形成44項制度創新成果，13項屬中國首創。

為建設連接東盟和中國國內市場的國際物流樞紐，廣西自貿試驗區依託陸海新通道海鐵聯運物流體系，首創鐵路集裝箱與海運集裝箱互認機制，形成原箱出口、一箱到底、海外還箱」全程國際多式聯運模式；加快推進與新加坡等東盟國家的貿易「單一窗口」數據信息互聯互通；實施「船邊直提，抵港直裝」等新模式。今年上半年，以欽州港為核心北部灣港集裝箱吞吐量擠進全球集裝箱吞吐量前50名行列。

越南陸路接壤的崇左片區，推動憑祥口岸成為中國第一個鐵路口岸水果進境指定監管場地，首創越南車輛直通廠區模式，開行中國首趟中越、中泰進境水果班列。

跨境金融改革創新方面，廣西自貿試驗區擴寬跨境人民幣雙向流動渠道，發展人民幣對柬埔寨瑞爾等東盟國家貨幣銀行間市場區域交易，創新人民幣對越南盾資金清算模式，推動大宗商品人民幣計價結算。目前，廣西區域貨幣交易市場已成為中國掛牌幣種最多、境外參與行最多、交易最活躍的市場之一。

隨著營商環境的改善，面向東盟的跨境產業鏈供應鏈價值鏈，正在廣西自貿試驗區加快形成。楊春庭介紹，依託瑞聲科技、三諾數字科技、富桂精密等龍頭企業，廣西自貿試驗區正打造手機、計算機、智能終端產業鏈，以及新一代網絡通信設備產業鏈。

楊春庭表示，下一步，廣西自貿試驗區還將構建化工新材料、中藥材、東盟特色產品加工等跨境產業鏈，加快中國—東盟經貿中心建設，建立外商投資促進中心。

自貿試驗區 人民幣 越南

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