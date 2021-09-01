中非經貿博覽會 獲385項合作

以「新起點、新機遇、新作為」為主題的第二屆中國—非洲經貿博覽會將於9月26日在湖南長沙開幕。截至8月24日，已有50個非洲國家駐華使館、6個國際組織及德國合作機構、第三方商協會報名參會參展，共徵集到合作項目385個，總金額594.6億美元，規模項目均超過首屆博覽會。

湖南省人民政府30日在長沙召開新聞發佈會發佈上述消息。本屆博覽會採取線上線下相結合的模式舉辦，邀請阿爾及利亞、埃塞俄比亞、肯亞、盧旺達、南非、塞內加爾等6個非洲國家作為主賓國，邀請浙江省和江西省擔任主題省。

第二屆中非經貿博覽會總體設計為會、展、談三大版塊，將圍繞食品農產品合作、基礎設施合作等中非經貿合作的重點領域和新興領域舉辦多場論壇研討、經貿洽談活動，同時推出「雲展覽」平台，為境內外企業提供便捷的項目洽談和展示交易渠道。

截至8月24日，博覽會共徵集到合作項目385個，總金額594.6億美元，其中希望通過博覽會平台對接項目265個，希望在博覽會期間簽約項目120個，項目金額239.4億美元，涵蓋貿易、投資、工程承包、戰略合作等多個領域。近500家中非貿易企業會前開展磋商對接，意向成交額達2億美元。