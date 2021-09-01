德陽造空冷汽輪發電機 移交生產

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
錦龍神霧能源開發有限公司2號機組，是東方電機自主研製、大陸單機容量最大的空冷汽輪發電機。圖／本報四川德陽傳真
錦龍神霧能源開發有限公司2號機組，是東方電機自主研製、大陸單機容量最大的空冷汽輪發電機。圖／本報四川德陽傳真

來自東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）消息，近日，錦龍神霧能源開發有限公司2號機組，順利通過168小時試運行移交生產，標誌著東方電機自主研製的大陸單機容量最大的空冷汽輪發電機項目圓滿收官。

錦龍神霧能源開發有限公司，位於新疆伊犁州奎屯市，東方電機為其提供全部兩台具有世界先進水準的350兆瓦全空冷汽輪發電機。其中，1號機組已於2020年11月12日投產發電。

空冷汽輪發電機繞組、鐵芯等發熱部件，均採用空氣冷卻，與傳統汽輪發電機相比，具有系統簡單、安裝周期短、啟停方便、運行經濟、可靠性高、安全性能強、維護檢修方便等突出優點。2011年，總部位於四川德陽的東方電機自籌資金投入研製工作，經過近5年的研發，解決了空氣冷卻效果差導致定轉子溫升高、尺寸大導致的製造困難及運輸困難等難題。

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