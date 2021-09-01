大陸住房 建成全球最大保障體系

中國住房和城鄉建設部部長王蒙徽8月31日在北京表示，中國已建成世界上最大的住房保障體系。當日，國務院新聞辦公室就努力實現全體人民住有所居有關情況舉行發佈會。王蒙徽在會上表示，中國住房發展取得巨大成就。2019年，中國城鎮居民人均住房建築面積達到39.8平方米，農村居民人均住房建築面積達到48.9平方米。

中新社報導，在加快完善住房保障體系方面，王蒙徽指出，主要有三個重點：一是加快建立以公租房、保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系。其中，公租房主要是為瞭解決城鎮住房和收入雙困家庭。目前，城鎮戶籍的低保、低收入住房困難家庭，已做到應保盡保。

保障性租賃住房重點是要解決人口淨流入的重點城市，主要是大中城市新市民和青年人的住房問題，住建部現在正在抓緊推進。共有產權住房是由城市政府因地制宜，主要是幫助有一定經濟實力，買不起房子的居民能够盡快改善居住條件。

二是中國建立了一套較為完整的住房保障政策和管理制度。它主要包括財稅、金融、土地配套政策以及關於准入、使用、退出、運營管理機制。

三是建成了規模巨大的保障性住房。從1994年國務院決定深化城鎮住房制度改革到2007年，全國共建設廉租房、經濟適用房等保障性住房1000多萬套。2008年大規模實施保障性安居工程以來，中國累計開工建設各類保障性住房和棚改安置住房7800多萬套，有2200多萬困難民眾取得了住房補貼，也就是說，幫助了2億多困難民眾實現了安居。