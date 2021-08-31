阿里企業家巡迴論壇 台企強化電商斜槓能力

全球疫情未解，電商跨境貿易逆勢成長，阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟今（31）日在「2021企業家巡迴論壇」線上直播會上表示，電商的「斜槓能力」是不可逆的機會，台灣商家要更勇於站上國際舞台。

郭奕麟指出，電商沒有年齡之分，阿里巴巴的平台不僅是流量、數據分享，阿里台灣團隊相比大陸、香港、東南亞，針對營商團隊的課程設計、對商家的輔導更出色，不論是企業一代或二代、女性創業者、傳統企業轉型電商平台，都能藉此開創新商機。

台灣前十大買家來源國為美國、印度、菲律賓、加拿大、英國、秘魯、澳洲、印尼、巴西、巴基斯坦。郭奕麟強調，「電商化能力」為台灣中小型企業的「斜槓能力」，也是在疫情之下突圍外貿的關鍵。

台灣前五大活躍買家高速成長，包括汽車零配件，五金工具、機械、健康保健、美妝保養，年成長率分別為60%、13%、21%、116%、36%。

阿里巴巴國際站以「站外精準獲客+站內分層營運」，雙輪驅動刺激買家高速成長，今年第1季活躍買家成長69%，支付買家成長147%。全球紅利流量來自零售商、新興市場，從買家型態分布型態來看，零售商占最大宗約42%，其次為貿易商28%，其餘為工廠、批發分銷商等。

郭奕麟表示，阿里巴巴國際站台灣的中小買家特別多，雖然每個買家的訂單不見是大單，但背後撬開的國際商機空間更大。阿里巴巴用虛擬化、數位化來幫助台灣商家曝光機會。

此外，阿里電商平台的台灣中小企業也上台經驗分享，技詮科技有限公司執行長周明璋，62歲開始學電商，短短四年從不懂PPT，到滿口科技經。疫情下，他的電商營收卻連年翻倍，從數據中去挖掘更多商機。