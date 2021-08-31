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太會賺！大陸「航海王」 上半年獲利暴增31倍

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸「航海王」、貨櫃海運龍頭中遠海控上半年獲利人民幣370.9億元，年增31倍。照片／微博
大陸「航海王」、貨櫃海運龍頭中遠海控上半年獲利人民幣370.9億元，年增31倍。照片／微博

全球疫情蔓延，航運業持續看漲。大陸「航海王」、貨櫃海運龍頭—中遠海運控股股份有限公司（簡稱「中遠海控」）30日發布的半年報顯示，中遠海空上半年營收達人民幣1,392.6億元，年增88%；獲利為人民幣370.9億元，年成長率更高達31倍。

2020年，中遠海控營收為人民幣1,712.59億元、獲利人民幣99.27億元。亦即，今年上半年，中遠海控的獲利就已經是去年全年的3.7倍。

今年以來，中遠海控股價持續上揚，8月30日股價漲幅超過134%。31日股價下跌5.68%，收人民幣20.74元。

界面新聞報導，今年第1季，中遠海控營收年增79.5%至人民幣648.4億元，獲利年增5,200.6%至人民幣154.2億元。以此估算，第2季，中遠海控營收約人民幣744.2億元、獲利人民幣216.7億元，季增分別為14.7%、40.5%。

因疫情防控措施，導致全球港口擁堵、碼頭作業效率低下，海運供需矛盾突出。截至2021年6月底，中遠海控旗下自營貨櫃船隊運力約303萬標準貨櫃，貨櫃船隊規模繼續穩居行業第一梯隊。

展望下半年，中遠海控稱，隨著新冠肺炎疫苗的廣泛接種，全球疫情逐步緩解，但全球經濟仍存在復甦不穩定、不平衡及疫情衝擊所導致的各類衍生風險。

國金證券認為，進入第3季傳統旺季，疫情擾動下物流供應鏈受到影響，運價仍可望維持在較高水準。

人民幣 疫情 新冠肺炎 航海王

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