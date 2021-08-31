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工業富聯攜手創新金屬 聚焦新能源汽車「減重」商機

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
創新金属董事長率一級主管造訪工業富聯深度交流。照片／工業富聯提供
創新金属董事長率一級主管造訪工業富聯深度交流。照片／工業富聯提供

鴻海旗下工業富聯強化新能源車布局，30日在深圳與大陸規模最大鋁合金材料廠之一的創新金屬科技公司簽約，展開策略聯盟。工業富聯執行長鄭弘孟、數據長劉宗長與創新集團董事長崔立新等出席簽約儀式，雙方將合作開發新能源汽車「減重」商機。

根據合作協議，雙方將全面開展精密金屬之轉型升級，重點聚焦在綠色燈塔工廠、鋁原料產業鏈以及綠色供應鏈等方面合作。下一步，將利用雙方市場資源，在鋁材料的循環經濟及碳中和技術相關領域，積極探索更多應用於新興商品之機會。

創新集團董事長崔立新表示，工業富聯擁有首批入選世界經濟論壇（WEF, World Economic Forum）的燈塔工廠技術，為推動產業轉型升級提供寶貴經驗。希望創新金屬在工業富聯的大力支持下，早日實現「燈塔工廠」。

工業富聯執行長鄭弘孟則表示，創新集團深耕鋁製金屬加工領域近20年，成就令人矚目，此次強強聯合，更利於雙方積極主動地推進各項合作落地生根，為未來發展奠定堅實基礎。

在全球減碳要求日趨嚴格之下，許多車廠已將「汽車輕量化」作為技術開發的重要目標，隨著新能源車的快速增長，國際汽車大廠亦開始逐步增加鋁合金材料的使用，以達到車體輕量化的使用需求。

「創新金屬科技公司」是大陸規模最大的輕質鋁合金材料生產與研發企業之一，該公司生產經營的鋁合金棒材、型材、板材、鋁杆和線纜等產品，廣泛應用於交通運輸、工業產品、電子電力產品、建築、裝飾等領域，致力於開拓高附加值、輕量化鋁製品市場。

工業富聯31日股價微跌0.26%，收在人民幣11.48元。

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