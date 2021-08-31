大陸快遞4巨頭 上半年共賺119億元

大陸四大快遞巨頭：中通快遞、圓通速遞、申通快遞、韻達股份，陸續公布上半年財報，營收共計人民幣625.2億元，獲利共人民幣27.7億元（約新台幣119億元）。其中，圓通速遞營收奪冠，中通快遞居獲利王。

據澎湃新聞報導，營收方面，圓通速遞以人民幣194.9億元，年增33.72%，穩居第一。其次依序為韻達、中通、申通。

獲利方面，中通是四家當中唯一正增長的，以人民幣18.26億元穩居第一，年增0.15%。申通則由盈轉虧，從去年同期的獲利人民幣7,100萬元轉為今年上半年虧損人民幣1.46億元。

對此，申通在半年報中表示，由於快遞市場價格保持低位運行，公司適當調整市場政策方式，加上公司上半年整體業務量規模不及預期，產能利用率較低，相關方面的投入與支出使得公司經營業績承壓。

上半年，全大陸快遞件量共計307.54億件。其中，中通最多，為102.5億件。圓通快遞件量增長率最高，為50.14%。在市場占有率上，四家共占62.27%。其中，中通領先，為20.75%。

在快遞單票價格上，上半年中通為人民幣1.27元，圓通為人民幣2.18元，申通為人民幣2.25元，韻達為人民幣2.1元。

專家表示，由於快遞企業營收和單票收入的統計不同。加盟制快遞企業只計算總部收入，其中圓通、申通、韻達為大陸A股上市公司，營收和單票收入包括派費。