新疆政府：希望神學士政權與東伊運等恐怖組織劃清界限

大陸新疆和阿富汗接壤，就近期阿富汗局勢對於新疆的影響，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人伊力江．阿那依提30日表示，希望阿富汗神學士政權同東伊運等一切恐怖組織劃清界限，予以堅決有效的打擊。

據新華社報導，伊力江．阿那依提表示，中國是阿富汗最大的鄰國，東伊運等恐怖勢力一度在阿富汗聚集，對新疆的穩定構成了直接的威脅。長期以來，東伊運等恐怖勢力為達到將新疆從中國分裂出去的目的，披着宗教的外衣、暴力恐怖思想，煽動策劃和實施的一系列暴力活動，對新疆人民的生命和財產安全造成了極大的傷害。

他指出，新疆堅決打擊東伊運等恐怖勢力的決心不動搖，堅決維護各族群眾生命財產安全的決心不動搖，堅決維護社會穩定和國家統一的決心不動搖，任何破壞新疆穩定發展的圖謀都不可能得逞。

伊力江又表示，恐怖勢力是反人類、反社會、反文明，是國際社會共同打擊的敵人。希望阿富汗神學士政權同東伊運等一切恐怖組織劃清界限，予以堅決有效的打擊，為地區安全穩定及發展合作掃清障礙，發揮積極作用，創造有利的條件。