陸8月官方製造業PMI降至50.1 創近18個月新低

受疫情、汛情影響，大陸8月官方製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業PMI和綜合PMI產出指數，全數下滑。其中，8月製造業PMI降至50.1，低於預期，為連續五個月下滑，並創下去年3月以來新低。

大陸國家統計局31日公告，8月PMI為50.1，比7月下滑0.3個百分點，維持在擴張區間；非製造業商務活動指數為47.5，低於7月5.8個百分點，更跌至景氣榮枯線下方。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受近期大陸疫情、汛情等因素影響，8月指數保持在擴張區間，但製造業擴張力度減弱，景氣面收窄。

在官方調查的21個行業中，有十個行業PMI位於景氣區間，較7月減少三個。8月大陸製造業主呈現五大特點：生產活動總體穩定、市場需求減弱、價格指數雙雙下降、企業對市場發展信心穩定；大、中型企業PMI位於擴張區間。

在市場需求面，8月新訂單指數為49.6，低於7月1.3個百分點，降至臨界點以下。8月高耗能行業新訂單指數下滑較大，對製造業總體負向拉動明顯，其中石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品等行業新訂單指數連續三個月位於臨界點以下，反映市場需求持續下滑。

此外，有調查企業反映受疫情汛情等因素影響，原材料供應及產品交付不暢，生產周期延長，新接訂單因此減少。

價格指數雙雙下降。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為61.3和53.4，低於7月1.6和0.4個百分點，且兩個價格指數差值連續三個月縮小。

另，8月大、中型企業PMI分別為50.3和51.2，與7月相比一漲一跌，單均連續六個月位於臨界點以上，顯示大、中型企業運行態勢相對穩定。淡小型企業8月PMI為48.2，已連續四個月低於臨界點，表明小型企業景氣水平持續偏低，生產經營壓力較大。