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浦東新區 打造3大產業集群

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浦東新區官方表示，未來浦東將打造集成電路（半導體）、生物醫藥、人工智能三大世界級產業集群。

中新社報導，「浦東新區產業發展十四五規劃」和「浦東新區促進製造業高質量發展十四五規劃」上周雙雙發佈。未來，浦東將打造三大世界級產業集群。　　

此間官方表示，在集成電路產業領域，浦東將加快建設先進工藝、特色工藝生產線，促進設計、製造、封裝測試、設備材料等全產業鏈集群協同發展。在生物醫藥領域，浦東將堅持創新研發和高端製造並重，提升創新藥研發成效與產業化程度，加強生命健康高端醫療器械產業項目佈局。聚焦免疫治療、基因治療、幹細胞治療等現代生物治療產品和新型疫苗、抗體、血液製品等重大生物製品研製。　　

在人工智能領域，浦東將圍繞製造、醫療、交通、城市管理等領域，形成更廣泛的「智能+」深度融合應用，推動人工智能核心產業發展。並構建人工智能芯片、智能軟件、智能機器人、系統解決方案等產業體系。　

數據顯示，2021年上半年，浦東規模以上工業總產值完成5513.25億元人民幣，增長19.1%。截至2020年底，浦東培育產生21家科創板上市企業，佔滬全市總數的56.76%，超過80%的上市企業聚焦在集成電路、生物醫藥、人工智能等硬核產業領域。

半導體 人民幣

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