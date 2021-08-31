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北京服貿會 首設數字服務專區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱「服貿會」）將於9月2日在北京開幕。本次服貿會將以「數字開啟未來、服務促進發展」為主題，首次設置數字服務專題展區，搭建全球數字貿易交流、展示和交易平台，助推數字經濟和數字貿易高質量發展。　　

中新社報導，2021年服貿會籌備工作進展情況發佈會日前在北京舉行，會中宣布今年的服貿會將有153個國家和地區的1萬餘家企業註册線上線下參展參會，比上屆增加了5個國家。

北京市商務局局長閆立剛指出，服貿會綜合展區有41個境外國家、6家國際組織、31個省區市、5個計劃單列市、新疆生產建設兵團及港澳台參展，33家知名企業和機構參展數字服務專區；整體國際化率51%，比上屆提高了9個百分點。8個專題展有1212家企業參展，世界500強、行業龍頭企業佔比23%，比上屆提高14個百分點；整體國際化率19%，比上屆提高10個百分點。　　2021年的服貿會包括綜合展和專題展。綜合展設在國家會議中心，設置中國服務貿易發展成就展、省區市及港澳台展、國別展和數字服務專區展等。專題展設在首鋼園區，圍繞電信、計算機和信息服務、金融服務、文旅服務、教育服務、體育服務、供應鏈以及商務服務、工程咨詢與建築服務、健康衛生服務8個專題舉辦企業展。

出席會議的大陸商務部副部長王炳南在發佈會上表示，今年服貿會將聚焦服務貿易數字化發展的新趨勢。隨著製造服務化、服務數字化、外包化進程的加快，服務貿易的數字化特徵日益明顯。疫情發生以來，遠程醫療、共享平台、協同辦公等服務廣泛應用，催生了服務貿易新業態、新模式。　　

商務部服務貿易和商貿服務業司司長陳春江表示，按照聯合國貿發會議的統計口徑測算，2020年，中國可數字化交付的服務貿易額為2947.6億美元，同比增長8.4%，佔服務貿易總額的比重達44.5%，成為服務貿易新的增長點。今年服貿會以線上線下相結合的方式來舉辦，就是順應全球經濟數字化、網絡化、智能化的發展趨勢。　　

本次服貿會9月2日開幕，9月7日閉幕，共設置六類活動。其中，在論壇和會議方面，圍繞服務貿易十二大領域的前沿趨勢，聚焦數字經濟和數字貿易發展等熱點話題，共舉辦5場高峰論壇，119場專題論壇及行業會議。

服貿 北京

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