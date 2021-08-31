旺工淡學 海南培養旅遊人才

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南正創新一種旅遊人才培養新模式—「旺工淡學」，探索解決旅遊淡旺季明顯導致的旅遊行業存在的人才「潮汐」現象等問題，同時惠及旅遊企業外籍員工。

中新社報導，旅遊業是海南自貿港建設主導產業之一。所謂「旺工淡學」，就是組織旅遊業從業人員旺季工作，淡季學習，工學交替，解決旅遊業存在的人員流動性大且易出現用工荒，旅遊從業人員普遍學歷不足，旅遊服務技能不強等問題，以適應海南自貿港建設對旅遊業從業人員的需求，提升旅遊服務水平。　　

自2019年7月啟動「旺工淡學」項目以來，已招錄超過一萬名旅遊業從業人員學習深造。目前，「旺工淡學」項目培養對象已涵蓋酒店旅行社、旅遊景區和旅遊餐飲業從業人員。學歷教育主要有中職、高職（專科）、本科（專升本），另有各類職業技能培訓。海南5家省級旅遊行業協會及10家院校，成立人才培養聯盟完成這一創新項目。　　

海南省財政廳副廳長楊傳喜說，為學員們解決「後顧之憂」，「旺工淡學」項目學員畢業後，學費由政府全額補貼；旅遊企業外籍員工參加中國禮儀、文化、語言等短期培訓，學費也由當地政府承擔。　　

海南省「旺工淡學」旅遊業人才培養聯盟辦公室主任、海南大學旅遊學院副院長謝祥項受訪時說，三亞的一家景區有900多名員工，原來僅有380人有專科以上學歷，去年一年有200多人參加「旺工淡學」，員工整體學歷水平和技能水平將大幅提升，這為提升服務水平打下堅實基礎。

海南省教育廳副廳長黎岳南表示，2021年，「旺工淡學」招生規模為5000人，招生專業將從2019年的11個增至16個，包括酒店管理、會計學、人力資源管理、旅遊管理、財務管理等。

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