聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩岸農訂會 9月7日南安登場
第十四屆海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會（簡稱「農訂會」）將於9月7日至9日在福建南安舉行。
中新社報導，組委會日前表示，本屆「農訂會」通過線上線下相結合的模式，吸引台商、台農踴躍參與；3個線下展館共設708個國際標準展位，其中台商台農展位占42.7%。
作為兩岸極具代表性與影響力的農產品專業展會，本屆農訂會增設泉台農業技術合作成果展區，學習借鑒台灣現代農業科學技術、管理理念、經營模式，深化兩岸投資合作，推動泉州農業升級和產業鏈拓展。
在保持原有供需洽談規模基礎上，本屆農訂會還將舉辦「福建省台農創業園招商推介會暨農漁產品市場拓銷對接會」，集中展示優質台農創業園，以展示促貿易，以貿易促投資；邀請海內外知名採購商、商協會與優質台資企業交流對接，多渠道支持台資企業拓展市場。 2003年，南安市石井鎮獲批對台小額貿易點。2008年，首屆農訂會在石井閩台農產品市場舉辦。13年來，農訂會已成為台灣企業參展數量最多、規模最大的大陸農產品專項展洽活動。
據組委會統計，前十三屆農訂會共簽訂購銷合同（合作意向）超過3200份，成交金額約182億元人民幣；開展經貿對接洽談，共簽訂包括農業基礎設施等農業合作項目超過500個。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言