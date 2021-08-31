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兩岸農訂會 9月7日南安登場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第十四屆海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會（簡稱「農訂會」）將於9月7日至9日在福建南安舉行。

中新社報導，組委會日前表示，本屆「農訂會」通過線上線下相結合的模式，吸引台商、台農踴躍參與；3個線下展館共設708個國際標準展位，其中台商台農展位占42.7%。　　

作為兩岸極具代表性與影響力的農產品專業展會，本屆農訂會增設泉台農業技術合作成果展區，學習借鑒台灣現代農業科學技術、管理理念、經營模式，深化兩岸投資合作，推動泉州農業升級和產業鏈拓展。　　

在保持原有供需洽談規模基礎上，本屆農訂會還將舉辦「福建省台農創業園招商推介會暨農漁產品市場拓銷對接會」，集中展示優質台農創業園，以展示促貿易，以貿易促投資；邀請海內外知名採購商、商協會與優質台資企業交流對接，多渠道支持台資企業拓展市場。　　2003年，南安市石井鎮獲批對台小額貿易點。2008年，首屆農訂會在石井閩台農產品市場舉辦。13年來，農訂會已成為台灣企業參展數量最多、規模最大的大陸農產品專項展洽活動。　　

據組委會統計，前十三屆農訂會共簽訂購銷合同（合作意向）超過3200份，成交金額約182億元人民幣；開展經貿對接洽談，共簽訂包括農業基礎設施等農業合作項目超過500個。

福建 台商 創業

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