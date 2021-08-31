成都車展 新能源汽車集體搶鏡

新能源汽車銷量今年在大陸汽車消費市場延續了近年來的高速增長勢頭。在29日開幕的第二十四屆成都國際汽車展覽會（以下簡稱成都國際車展）上，「造車新勢力」與傳統車企下的新能源品牌，大規模集結四川成都這個海內外車企新品中國西部首發主陣地，加速布局中國西部市場。

中新社報導，本屆成都國際車展展出面積達20萬平方米，吸引130餘個大陸國內外汽車品牌參展，參展車輛超過1500輛，其中又以新能源汽車為最火爆。現場16個展館中，幾乎每個展館都能見到新能源汽車的身影；集中展示新能源汽車的10號館，擠滿了參觀體驗的觀眾。當日部分車企發布新車，例如比亞迪推出其海洋車系首款車型「海豚」，長城歐拉發布復古時尚車型品類「芭蕾貓」。

新能源汽車消費體現出逐漸增強的市場內生動力，今年上半年，新能源汽車個人購買比率超過七成。成都國際車展首日，參觀新能源汽車的個體消費者不在少數。

據中國工業和信息化部裝備工業發展中心日前發布的「中國汽車產業發展年報（2021）」，2020年中國新能源汽車銷量136.7萬輛，連3年超過100萬輛，連續6年全球第一。在汽車產業全面面向智能化、電動化、網聯化、共享化轉型背景下，新能源汽車正發揮主力作用。

中國商務部數據顯示，今年1月至7月，中國新能源汽車銷量已超2020年全年水平，生產企業新能源汽車銷量147.8萬輛，同比增長2倍，較2019年同期增長1倍，占新車銷量10%；7月新能源汽車銷量達27.1萬輛，同比增長1.6倍，刷新單月歷史紀錄。

在成都某互聯網公司工作的劉玨在新能源汽車最集中的10號館登上新能源車體驗表示，「電費比油費便宜，從城市代步角度看，新能源汽車是相對理想的選擇，而且新能源汽車噪音小、加速快，很有駕駛樂趣」。

不過劉玨也有自己的煩惱，他說，他居住的小區是一個老舊小區，面臨充電樁安裝難題，買車是一件大事，要綜合考慮各種因素。

中國汽車流通協會專家委員會成員、汽車行業分析師鍾師認為，對新能源汽車發展的政策支持、相關車企不斷推陳出新以及充電設施推廣普及，共同促成了近年來新能源汽車銷量在中國市場的快速增長，目前新能源汽車應提高電池性能，「只有電力系統達到平均水平之上，一輛新能源汽車才有市場生存空間」；第二個關鍵因素是電池安全性，才能讓消費者越來越敢買。