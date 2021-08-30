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美團：陸監管對公司調查仍在進行 可能被處高額罰款

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美團30日表示，大陸國家市場監管總局4月對公司展開相關調查，調查仍在進行，可能會被處以高額罰款。（圖／取自界面新聞）
美團30日表示，大陸國家市場監管總局4月對公司展開相關調查，調查仍在進行，可能會被處以高額罰款。（圖／取自界面新聞）

美團30日在半年報中表示，4月分，大陸國家市場監管總局根據「反壟斷法」對公司展開相關調查，調查仍在進行，公司於現階段無法預測相關調查的情況或結果，可能會被要求改變其商業慣例或者被處以高額罰款。

北京青年報報導，據了解，4月26日，大陸國家市場監管總局根據舉報，依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，美團隨後發布公告指出，將積極配合大陸監管部門調查，進一步提升業務合規管理水準。

根據美團半年報顯示，餐飲外賣於第二季（截至6月30日止三個月）繼續保持強勁增長。餐飲外賣業務交易金額年增59.5%至人民幣1,736億元；餐飲外賣日均交易筆數年增58.9%至3890萬筆。營收年增59%至人民幣231億元（約新台幣1009.47億元）；經營溢利於第二季增加95.2%至人民幣24億元（約新台幣104.88億元），而經營利潤率則由8.6%進一步改善至10.6%。

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