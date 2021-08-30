陸製造業缺工 發改委：促進高質量就業、加強培訓

大陸國家發改委副秘書長高杲30日表示，目前「用工難」、「招工難」問題比較突出，特別是在東部沿海地區，整體而言，大陸製造業用工確實比較不足。他表示，要促進大陸製造業高質量就業、強化製造業人才的培養培訓，進一步加強製造業企業的用工服務。

據澎湃新聞報導，高杲30日在大陸國務院新聞辦舉行的「『十四五』就業促進規劃」記者會指，一方面，現在疫情還沒有完全獲得控制，特別是全球範圍內疫情還在蔓延，客觀上影響了一些地區製造業的招工和穩定用工。大陸率先有效地管控疫情，經濟恢復程度相對較快，特別是東部沿海地區面向出口的一些領域，訂單需求比較飽滿，因此用工需求也在持續增長，短期內有用工短缺的情況，特別是用工量大的企業，出現較大的用工缺口。

他還指出，製造業領域的一些從業人員老齡化趨勢有所加快，尤其是產業轉型升級和自動化、智慧化設備的廣泛應用，使得高齡員工越來越難適應新的職位。而許多年輕人可能不太願意到製造業領域就業，更傾向於一些工作比較靈活、工作強度相對較小的服務業領域，客觀上也加劇了製造業用工的緊張。

另一方面，主要是持續性的缺熟練工、技術工，特別是技術技能人才，這幾年大陸產業結構轉型升級步伐非常快，一些新的科技應用在迅速深化和擴大。比如，晶片半導體產業、新能源產業，這些領域用工需求旺盛，但它對技能型人才的需求比較大，不光是研發設計人員，也包括一些普工。然而，短期內，在技能型人才培養上跟不上情勢，因此出現了結構性缺口。

高杲強調，首先，要促進製造業高質量就業。包括實施製造業「降本減負」行動，疫情期間頒布了很多幫助企業紓困解難的措施，之前行之有效的措施還會進一步延續。第二，針對製造業結構性就業問題，要強化製造業人才的培養培訓，推動製造業高質量發展和職業技能培訓的深度融合。

第三，要進一步加強製造業企業的用工服務，包括健全重點企業用工的常態化服務機制，針對一些帶動就業能力強、用工規模大的重點企業，要建立公共就業服務聯繫制度，設立就業服務專員，實施定點服務，並透過廣泛開展專場徵才、勞務協作等多種管道，幫助解決製造業用工問題。