大陸推動教育雙減 陸教育部：已收到8000多條舉報

大陸近期推動教育「雙減」（減少作業和校外補習）政策，大陸教育部今舉行記者會，教育督導局有關負責人指，減輕義務教育階段學生作業負擔和校外補習負擔的意見明確要求加強雙減督導，雙減督導已被列為今年教育督導工作一號工程。此外，設立雙減問題專門舉報平台，目前已收到舉報8000多條。

大陸教育雙減政策下，補教行業受到重創。北京今年以來已對補教機構罰款逾一千五百萬元人民幣（約新台幣六千五百萬元），並關停六十三家無證補教機構。港媒曾引述業界預測，九月上旬，大陸將有大量補習班倒閉。

據澎湃新聞報導，「關於建立雙減工作專項督導半月通報制度的通知」明確自2021年9月起，每兩周對各省雙減工作落實進度進行通報。

通報內容包括作業時間達標學校比例、課後服務時間達標學校比例、學科類培訓機構壓減情況、違規培訓廣告查處情況和群眾舉報問題線索核查處置等8方面內容共計21項指標。各地從8月30日起，每月15日和30日前，報送半月報，第一期於本月30日前報送。大陸國務院教育督導委員會辦公室將在匯總分析各地數據的基礎上，形成雙減工作專項督導半月通報。

此外，大陸國務院教育督導委員會辦公室在「微言教育」「中國教育督導」微信公眾號開設舉報專欄，受理群眾對學生作業負擔重、學校未依規開展課後服務和校外補習機構無證照培訓、虛假宣傳、超標超前培訓、超期預收費、違規高收費、退費難等問題的實名舉報。目前已收到8000多條舉報。

下一步，將分省歸集有效舉報問題線索，印發督辦通知，按屬地管理原則要求相關省分核查處理。對群眾反映強烈的典型問題，將組織督學和有關專家進行實地核查，並向社會公布核查情況。