北京大學國發院長：共同富裕不能重複「大鍋飯」錯誤

大陸官方最近提出「共同富裕」新論，引起關注，北京大學國家發展研究院院長姚洋在環球時報發表署名評論指，平均主義不是共同富裕的目標。「在計畫經濟時代，我們吃過平均主義和大鍋飯的虧。在大鍋飯體制下，幹好幹壞一個樣，幹多幹少一個樣，民眾的生產積極性不高，經濟體系低效。我們不能再重複這樣的錯誤。」

他表示，當前，一小部分人不僅財富來路可疑，而且高調炫耀，引起社會的反感。但是，殺富濟貧不是推進共同富裕的路徑。企業家也是社會財富的創造者，承擔企業失敗的風險，社會輿論容易被「倖存者偏差」所左右，只看到成功的企業家，而容易忘記那些失敗的企業家。實際上，成功企業家的高收入是建立在失敗企業家的損失之上的，這樣才能在全社會層面上，讓潛在的企業家打平他們的期望收益和投資成本。

姚洋認為，共同富裕有兩個目標，一是托底，另一是提升。托底就是為所有人提供必要的社會保障，讓民眾擺脫對衰老、失業、疾病和匱乏的恐懼；提升就是提升民眾的收入能力，讓所有人能夠依靠自己的能力獲得更多的收入。

他指出，社會保障不僅是社會福利，也可以促進民眾的生產積極性，因為它降低了掉入貧困陷阱的風險，民眾就可以放開手腳，去從事有一定風險、但回報率更高的生產活動，比如開個小店、發明一項新技術，或者開辦企業等等。提升民眾收入能力是授人以漁，讓低收入群體依靠自身獲得更高的收入，縮小與高收入群體之間的差距。換言之，共同富裕不是要把高收入群體的收入拉下來，而是要把低收入群體的收入提上去。

近日召開的中共中央財經委員會第十次會議提出構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，姚洋表示，一次分配的原則是按要素分配。計畫經濟時代強調按勞分配，但沒有嚴格執行，而是以大鍋飯為主。改革開放成功奧秘之一就是放棄大鍋飯，實行按要素分配，勞動、資本及其他生產要素按照它們邊際貢獻獲得報酬。

他認為，二次分配是實現共同富裕的主體。按要素分配要尊重個人的能力和努力，同時也難免受到能力和努力之外因素的影響，因而必然導致收入和財富分配的不平等。這就需要政府通過稅收和再分配對收入和財富進行二次調節。但調節不是簡單的「削峰填谷」，把從企業和高收入者那裡收到的稅收分給低收入者就了事，而是精準地提高民眾的收入能力，這樣才能獲得持續的共同富裕。

姚洋說，在今天的大陸，接受良好教育是提升收入能力關鍵；一夜暴富的草莽英雄時代已結束。但大陸的教育水平分布不均，大城市的高等教育已趨於普及，而廣大農村地區的平均教育水平才剛過初中。教育的階層固化也日趨嚴重，子女教育水平與父母教育水平的相關性已經回到了上世紀30年代的水平。家庭的教育投入出現分化。中等收入群體對子女的教育日益重視，「雞娃」和焦慮成為常態；低收入家庭出現躺倒、放棄孩子課外輔導的狀況。

他認為，共同富裕的重中之重是實現教育資源的均等化。實行小學和中學各五年的十年一貫制義務教育，不僅有利於降低中小學生的無效競爭，也有利於政府教育投入的均等化。提高農村地區教師的待遇，吸引優秀教師長期紮根農村學校，也是實現教育均等化的有效措施之一。

姚洋說，三次分配是厲以寧先生30多年前提出來的概念，自願是它的原則。在這方面，一些企業家做出了表率，他們積極投入慈善事業，是慈善捐款的主體力量。但就促進共同富裕而言，三次分配只能是錦上添花，因為其數量畢竟是有限的；它更多的是體現社會的互幫互助精神，而不是強制性的再分配。最適合三次分配發揮作用的地方，是救助社會保障無法觸及的貧困領域、對高等教育和科研的資助以及引領社會的文化藝術事業。