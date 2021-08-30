上海新材料規模 2023衝3千億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海新材料產業發展進入新階段。上海市經濟和信息化委員會主任吳金城近日於「2021年上海新材料產融合作發展大會」上透露，到2023年，上海市新材料產業規模計畫達到3000億元（人民幣，下同）。

據中新社報導，吳金城表示，上海先進材料產業在中國大陸總體處於領先水平，高端技術產業化應用較為成熟。2020年，上海新材料產業總產值達2663億元，同比（與上一年同期相比）增長10.8%。

根據上海新近出爐的「夯實基礎推動本市先進材料產業高質量發展三年行動計畫（2021-2023年）」，先進材料是上海市六大重點產業之一。

上海市政協主席董雲虎在會上指出，要暢通新材料產業發展金融「活水」，實現企業從初創期到成熟期融資需求的全覆蓋。會上，針對上海新材料產業推進和特色新材料項目等問題，相關企業、金融機構、園區和行業協會舉行了戰略合作簽約。

上海市新材料協會秘書長何扣寶受訪表示，上海是中國大陸新材料產業發展的一個重鎮，產融合作是為了推動上海結合其在創新和金融領域的優勢，進一步促進新材料產業發展。

此外，上海在「十四五」期間將著力構建「3+6」重點產業體系，夯實以製造業為基礎的實體經濟，加快打造重點領域的世界級產業集群。這「3」指的是集成電路（積體電路）、生物醫藥、人工智能三大產業「先鋒隊」；「6」指的是電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品「六大重點產業集群」。

上海 實體經濟

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