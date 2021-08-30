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一帶一路外貿 上海關區增2成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關8月27日發布的統計數據，今年前7個月，上海關區對「一帶一路」沿線國家和地區進出口1.03兆元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）增長20.3%，占同期關區外貿進出口總值的24.8%。

中新社報導，據統計，今年前7個月，上海關區對「一帶一路」沿線國家和地區出口6754.2億元，同比增長18.3%，占同期關區出口總值的28.7%；自「一帶一路」沿線國家和地區進口3521.4億元，同比增長24.5%，占同期關區進口總值的19.7%。

為保障重點項目貨物的一路暢行，上海相關海關制定了「一帶一路」重大項目跟進機制，與港區、船公司、收發貨人等一同建立合作平台，實時共享物流信息，提前掌握貨物出運計畫，並在確保嚴密監管的前提下，設置「一帶一路」專門窗口，量身定製個性化通關方案。

在上海吳淞海關監管下，山東電力建設第三工程有限公司申報發往孟加拉國、貨值近2千萬美元的汽輪機部件在上海碼頭準備裝船。公司負責人劉闖說，「今年以來，公司克服全球疫情持續及海運價格上漲的雙重不利影響，保持了對『一帶一路』沿線國家和地區的出口。」

吳淞海關查檢一科科長朱淩表示，對於工期長、出口口岸固定的項目，該海關會進行項目備案，及時獲知企業需求，制定嚴格周密的操作預案，為「一帶一路」沿線國家和地區項目貨物按時依規出運保駕護航。

一帶一路 海關 上海

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