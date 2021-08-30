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二重飛輪儲能供電 大陸通信行業首用

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
二重飛輪儲能供電系統，提供高品質不斷電供應系統保障。圖／本報四川德陽傳真
二重飛輪儲能供電系統，提供高品質不斷電供應系統保障。圖／本報四川德陽傳真

由二重裝備所屬二重德陽儲能科技有限公司（簡稱二重儲能）研製的飛輪儲能供電系統，近日在四川移動德陽分公司投入使用。該系統採用200kW飛輪儲能裝置替代傳統化學電池，為德陽移動核心機房提供高品質不斷電供應系統保障。這也是二重儲能具有完全自主智慧財產權大功率飛輪儲能產品，在大陸通信行業內的首次應用。

飛輪儲能具有綠色環保、全生命周期無環境汙染等顯著優勢。此次在德陽的成功投運，對於在大陸通信行業廣泛應用，將起到良好的示範帶動作用。二重儲能將致力於以飛輪儲能技術為核心，提供綠色、高效和安全的能源解決方案。

據了解，飛輪儲能產品是電能—動能—電能之間高效率轉換系統，充電時相當於電動機，將電能轉換為動能作為能量進行存儲；放電時相當於發電機，將動能轉化為電能對負載進行釋放。

飛輪儲能產品能夠降低化學電池大量消耗帶來的材料上漲、起火爆炸隱患、碳排放、環境汙染等問題，可在資料中心、應急電源、軌道交通、高比例新能源電網調頻、微網和綜合能源系統等領域廣泛應用。

碳排放 爆炸

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